आठ आफ्रिकन नागरिक पोलिसांच्या ताब्यात
खारघरमध्ये बेकायदा वास्तव्य; घरमालकांवर गुन्हा
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : परदेशी नागरिकांना नियमानुसार भारत सरकारच्या संकेतस्थळावर सी-फॉर्म भरणे बंधनकारक असतानादेखील आठ आफ्रिकन नागरिक हा फॉर्म न भरता बेकायदा खारघरमध्ये वास्तव्य करीत असल्याचे आढळून आले. खारघर पोलिसांनी या सर्व नागरिकांविरोधात तसेच त्यांना राहण्यासाठी सदनिका देणाऱ्या दोन मालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये एका आफ्रिकन नागरिकाकडे पासपोर्ट, व्हिसा नसताना तो येथे वास्तव्य करीत असल्याचे आढळून आल्याने त्याला अटक करण्यात आली आहे.
खारघर रांजणपाडा सेक्टर-२७ मध्ये आफ्रिकन नागरिक बेकायदा वास्तव्यास असल्याची माहिती खारघर पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे शुक्रवारी (ता. १२) पोलिसांनी सेक्टर-२७ मधील चौधरी ईलाईट, को-ऑप. सोसायटीत राहणाऱ्या इफियानी युगोचुक्यू या आफ्रिकन नागरिकाच्या कागदपत्रांची तपासणी केली असता, त्याच्याकडे पासपोर्ट आणि व्हिसा नसल्याचे आढळून आले. तसेच तो ज्या घरामध्ये राहण्यास होता त्या सदनिकेच्या मालकाने हा व्यक्ती परदेशी नागरिक असल्याचे माहिती असतानादेखील त्याची माहिती भारत सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘सी’ फॉर्ममध्ये न भरता त्याला सदनिका भाड्याने दिल्याचे आढळून आले. त्यामुळे पोलिसांनी इफियानी युगोचुक्यू व घरमालक अमित रामनारायण सराफ या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करून इफियानी युगोचुक्यू याला अटक केली. तर दुसऱ्या प्रकरणात खारघर सेक्टर-३४ ए मधील फरशीपाडा येथील फौजिया मेन्शन या इमारतीत सात आफ्रिकन नागरिक बेकायदा राहत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी घरमालक जावेद अली सय्यद याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. तसेच सात आफ्रिकन नागरिकांना त्यांचे कागदपत्र तपासणीसाठी खारघर पोलिस ठाण्यात घेऊन येण्यास सांगितले आहे.
नवी मुंबई पोलिसांचे आवाहन
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात परदेशी नागरिकांनी बेकायदा वास्तव्य करू नये, त्यांच्याकडून असामाजिक कृत्ये घडू नयेत तसेच शांतता राहावी याकरिता घरमालकाने घर भाड्याने दिल्याची माहिती व त्यामध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यामध्ये नोंद करणे बंधनकारक आहे. जे घरमालक आपल्या घरातील भाडेकरूंची माहिती देणार नाहीत त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. त्यामुळे घरमालकांनी परदेशी भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात द्यावी, असे आवाहन नवी मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
