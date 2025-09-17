आठ आफ्रिकन पोलिसांच्या ताब्यात
आठ आफ्रिकन पोलिसांच्या ताब्यात
खारघरमध्ये बेकायदा वास्तव्य; घरमालकांवर गुन्हा
नवी मुंबई, ता.१७ (वार्ताहर): बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या आठ आफ्रिकन नागरिकांना खारघर रांजणपाडा सेक्टर-२७ मध्ये अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दोघा घरमालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
परदेशी नागरिकांना भारतात वास्तव्यासाठी सरकारच्या संकेतस्थळावर सी-फॉर्म भरणे बंधनकारक आहे. असे असताना आठ आफ्रिकन नागरिक खारघरमध्ये बेकायदा वास्तव्य करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे शुक्रवारी (ता.१२) पोलिसांनी सेक्टर-२७ मधील चौधरी ईलाईट, को-ऑप. सोसायटीत राहणाऱ्या इफियानी युगोचुक्यूच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. त्याच्याकडे पारपत्र नसल्याचे आढळून आले. तसेच भारत सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘सी’ फॉर्म भरला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी घरमालक अमित सराफ विरोधात तर दुसऱ्या प्रकरणात खारघर सेक्टर-३४ ए मधील फरशीपाडा येथील फौजिया मेन्शन येथे सात आफ्रिकन बेकायदा राहत होते. या प्रकरणात पोलिसांनी घरमालक जावेद सय्यदविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
------------------------------------------------
पोलिसांचे आवाहन
नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात परदेशी नागरिकांनी बेकायदा वास्तव्य करू नये, त्यांच्याकडून असामाजिक कृत्ये घडू नये तसेच शांतता राहावी याकरिता घरमालकाने घर भाड्याने दिल्याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच भाडेकरूंची माहिती दिली नाहीतर अशा घरमालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा नवी मुंबई पोलिसांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.