पंधरा वर्षापासूनचे घराचे प्रलंबित स्वप्न चार तासात पूर्ण

पंधरा वर्षांपासूनचे घराचे स्वप्न चार तासांत पूर्ण
म्हाडाच्या लोकशाही दिनी निर्णय; अधिकारी कुटुंबाला दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : कामाठीपुरातील उपकरप्राप्त इमारतीमधील घर अतिधोकादायक झाल्याने दौलत अधिकारी यांना १९७६ मध्ये रिकामे केले होते; मात्र त्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊ शकला नाही. त्यामुळे अधिकारी यांनी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या सूचीवरील गाळा मिळण्यासाठी २०१० मध्ये अर्ज केला, मात्र कागदोपत्री त्रुटींमुळे त्यांना घर मिळाले नाही. म्हाडाच्या आज झालेल्या लोकशाही दिनी उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी पात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यानुसार अवघ्या चार तासांत पात्रता निश्चित करून अधिकारी यांना हक्काच्या घराचे पत्र दिले.
म्हाडाकडून दर महिन्याला लोकशाही दिनाच्या उपक्रमाचे आयोजन केले जाते. त्यात नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ निर्णय घेतला जातो. आज झालेल्या लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमात उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासमोर १५ अर्जांवर सुनावणी पार पडली. कामाठीपुरातील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील दौलत अधिकारी यांचा सुमारे १५ वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या बृहत सूचीवरील पात्रतेच्या प्रश्नी जयस्वाल यांनी अर्जदाराचे म्हणणे समजावून घेतले आणि मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत अधिकाऱ्यांनी दौलत अधिकारी यांची सुनावणी घेतली आणि तात्काळ पात्रतेचा निर्णय जाहीर केल्याने त्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले.
पोटमाळ्यांबाबत सात दिवसांत निर्णय
ज्ञानदेव ओरोसकर यांनी लोअर परळ येथील तुळशी बिल्डिंगच्या पुनर्विकासात सदनिकेचे मोजमाप करताना पोटमाळा गृहीत धरलेला नव्हता. त्यामुळे पोटमाळा सदनिकेच्या एकूण क्षेत्रफळात समाविष्ट करावा, या मागणीसाठी लोकशाही दिनात अर्ज केला होता. त्याची दखल घेत संजीव जयस्वाल यांनी उपमुख्य अभियंत्यांनी याप्रकरणी येत्या सात दिवसांत सुनावणी घेऊन, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
