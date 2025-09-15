दिलीप खेडकर यांचा पोलिसांकडून शोध
ट्रकवरील सहाय्यकाच्या अपहरणप्रकरणी कारवाई
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : मिक्सर ट्रकच्या किरकोळ धडकेतून सुरू झालेला वाद थेट अपहरणापर्यंत पोहोचला आहे. या प्रकरणात वादग्रस्त पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर आणि त्यांचा अंगरक्षक प्रफुल्ल साळुंखे यांनी ट्रकवरील सहाय्यकाचे अपहरण करून त्याला पुण्यातील बंगल्यात डांबून ठेवल्याचे उघड झाले आहे. आरोपींना पोलिसांनी पकडू नये, यासाठी पूजा खेडकर यांच्या आई मनोरमा खेडकर यांनी पोलिसांवरच कुत्रे सोडल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला आहे.
ऐरोलीत मिक्सर ट्रकची दिलीप खेडकर यांच्या कारला किरकोळ धडक बसली. त्यानंतर संतप्त झालेल्या खेडकर व त्यांच्या अंगरक्षकाने ट्रकवरील सहाय्यक प्रल्हाद कुमार (वय २२) याला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून पोलिस स्थानकात घेऊन जातो, असे सांगत त्याचे अपहरण करून त्याला पुण्यातील बावधन येथील आपल्या बंगल्यावर नेऊन डांबले. त्याचा मोबाईलही आरोपींनी बंद केला. याप्रकरणी मिक्सर ट्रकच्या मालकाच्या फिर्यादीनंतर रबाळे पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने खेडकर यांच्या कारचा माग काढला. अखेर पुण्यातील नॅशनल हाउसिंग सोसायटी, बावधन येथेही कार आढळली. त्यानंतर हा बंगला वादग्रस्त पूजा खेडकर हिचा असल्याचे उघड झाले. रबाळे पोलिसांचे पथक बंगल्यावर पोहोचताच अपहरण झालेल्या प्रल्हाद कुमारची सुटका करण्यात आली. या वेळी मनोरमा खेडकर यांनी दरवाजा न उघडता पोलिसांशी अरेरावी केली. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी गेट बंद करून पोलिसांवर कुत्रे सोडले व अपहरणात वापरलेली कार आणि आरोपींना पसार होण्यासाठी मदत केली.
गुन्हा दाखल
सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी मनोरमा खेडकर यांच्याविरोधात चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, दिलीप खेडकर व प्रफुल्ल साळुंखे यांचा शोध सुरू असून, या संपूर्ण प्रकरणामुळे खेडकर कुटुंब पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
