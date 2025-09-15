काँग्रेस मुख्यालयात रोजगार मेळावा
काँग्रेस मुख्यालयात रोजगार मेळावा
मुंबई, ता. १५ ः महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे मुख्यालय टिळक भवनात मंगळवारी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यालय स्थापन झाल्यापासून अशा प्रकारचा हा पहिलाच मेळावा आहे.
तरुणाईतील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ राजकारण न करता, पक्षसंघटनेच्या माध्यमातून रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील इच्छुक तरुणांसाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे काँग्रेस रोजगार विभागाचे प्रमुख धनजंय शिंदे यांनी सांगितले. या मेळाव्यात ६० पेक्षा अधिक नामांकित कंपन्याचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असून, आतापर्यंत ६०० पेक्षा अधिक उमेदवारांची नोंदणी झाली आहे. मेळाव्यात रोजगार न मिळालेल्या युवकांना टिळक भवनात कायमस्वरूपी रोजगार सेवा केंद्र सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या मार्गदर्शनात पहिल्यांदाच हा उपक्रम राबवला जात आहे. पुढे राज्यभरात तो राबवण्याचे नियोजन आहे.
- धनजंय शिंदे, सरचिटणीस, प्रदेश काँग्रेस
