...नाही तर युतीधर्म बाजूला ठेवू : नरेश म्हस्के
...नाहीतर युतीधर्म बाजूला ठेवू : नरेश म्हस्के
नवी मुंबई, ता. १५ : ‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कोणी चुकीच्या पद्धतीने आरोप करेल, त्यांना त्याच पद्धतीने उत्तर दिले जाईल, युतीधर्म सोडून टीका केली, तर आम्हीसुद्धा युतीधर्म बाजूला ठेवून उत्तर देऊ,’ असा इशारा खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिला. याबाबत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडेही तक्रार केल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले.
शिवसेनेतर्फे (शिंदे गट) सोमवारी (ता. १५) बेलापूर विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांसाठी निवडणूक चर्चा आणि मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला उपनेते विजय नाहटा, जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर, द्वारकानाथ भोईर आणि माजी नगरसेवक उपस्थित होते. या वेळी म्हस्के यांनी भाजप नेते आणि शिंदे गटातील नेत्यांमध्ये निर्माण झालेल्या नाराजी नाट्यावर भाष्य केले. ‘भाजप आणि शिवसेनेमध्ये कधीही दुरावा नव्हता आणि यापुढे ही नसणार नाही, एकनाथ शिंदे यांनी जो निर्णय घेतला, त्यामुळे महाराष्ट्रात सत्ता आली. नाहीतर काही जण जेल आणि जंगलात जाऊन बसले होते, असा टोलाही त्यांनी लागवला. या वेळी म्हस्के म्हणाले की, संजय राऊत नेहमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर चुकीच्या भाषेत टीका करतात, अशा लोकांसोबत हे आघाडी करणार असतील, तर त्यांचे नेते निर्णय घेतील, आम्ही महायुती म्हणून नवी मुंबई आणि महाराष्ट्रात लढणार आहोत, पण कोणाला स्वतंत्र निवडणूक लढवायची असेल, तर तो त्यांचा प्रश्न आहे.’ नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रभागरचनेवर शिवसेनेवर टीका करण्यात आली, परंतु हे प्रभाग कोणाच्या सांगण्यावरून तयार केलेले नसून २०११ नुसार तयार केले आहेत, असेही स्पष्टीकरण म्हस्के यांनी दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.