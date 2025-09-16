कल्याण अवतीभवती
डिलिव्हरी बॉयजचे काम बंद आंदोलन
कल्याण, (वार्ताहर) : पलावा परिसरातील स्विगी आणि झोमॅटो कंपनीच्या डिलिव्हरी बॉयजनी सोमवारी (ता. १५) अचानक काम बंद आंदोलन पुकारले. यामुळे अन्न वितरण सेवेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आणि अनेक ग्राहकांना वेळेत ऑर्डर न मिळाल्याने नाराजीचा सामना करावा लागला. कामगारांनी व्यवस्थापनाविरोधात अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या त्रासांविरोधात आवाज उठवला. त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते माजी आमदार राजू पाटील यांच्याकडे दाद मागितली. राजू पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनसे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि कंपनी व्यवस्थापकांना तातडीने निर्णय घेण्यास भाग पाडले. त्यानंतर काही मागण्या तत्काळ मान्य करण्यात आल्या, तर काहींसाठी कालावधी मागण्यात आला. त्यामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून, १० दिवसांत सर्व मागण्या मान्य न झाल्यास उग्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. या वेळी मनसेचे विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कल्याणमध्ये तलवारबाजी स्पर्धेचे आयोजन
कल्याण (वार्ताहर) : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे व कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने तलवारबाजी स्पर्धा १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी श्री वाणी विद्याशाळा, खडकपाडा येथे उत्साहात पार पडली. महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपआयुक्त संजय जाधव यांच्या हस्ते स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. स्पर्धेत १४, १७ व १९ वयोगटातील १०० ते १५० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. इपी, फॉईल व सेबर या तीन प्रकारांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटरच्या सहाय्याने स्पर्धा पार पडल्या. विजेत्यांना मेडल देऊन गौरविण्यात आले, तसेच पंच, मदतनीस व खेळ प्रमुखांना मानधन देण्यात आले. इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीच्या वापरामुळे स्पर्धा पारदर्शक झाली असल्याचे समाधान क्रीडा शिक्षकांनी व्यक्त केले. या वेळी विविध शाळांचे शिक्षक, क्रीडा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
