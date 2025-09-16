देदाळे उपकेंद्रात नवा ११ केव्ही फिडर कार्यान्वित
तारापुर, ता. १५ (बातमीदार) बोईसर तालुक्यातील देदाळे उपकेंद्राखालील बावडा, कोटीम, खेतखाडी यासह शेकडो आदिवासी पाड्यांना अनेक वर्षांपासून अनियमित वीजपुरवठ्याचा मोठा फटका बसत होता. जुन्या ११ केव्ही फिडरच्या नादुरुस्त अवस्थेमुळे दिवसातून अनेक वेळा वीजपुरवठा खंडित होत असे. याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांवर होत होता. शेतीसाठी ठरावीक वेळेत वीज उपलब्ध होत नसल्याने बागायतदारांना पिकांना पाणी देताना मोठे नुकसान सहन करावे लागत होते. उन्हाळ्यात विहिरीतील पाणी खेचण्यासाठी पंप सुरू होईनात, तर पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडित झाल्याने पिकांची मशागत करण्यास अडथळा निर्माण होत होता. यामुळे शेती खर्च वाढला आणि उत्पादन घटले.
वीजपुरवठ्याच्या लपंडावाचा तडाखा घरगुती वापरकर्त्यांनाही बसत होता. महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेकदा वणवण करावी लागत होती. शालेय विद्यार्थ्यांचे अभ्यास बिघडत होते. संगणकावर आधारित शिक्षण खंडित होत होते. गावातील रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये वीज खंडित झाल्याने उपचारांमध्ये अडथळे येत होते. घरगुती उपकरणे, छोटे उद्योगधंदे आणि दुकानदारांचे कामकाज ठप्प होण्याची वेळ वारंवार येत होती. या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून देदाळे उपकेंद्रात नवीन ११ केव्ही शिवाजी चौक फिडर कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या नव्या फिडरमुळे चिंचणी व तणाशी हद्दीतील घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक ग्राहक तसेच शेती वापरकर्त्यांना आता अखंडित, स्थिर आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने शेतीकाम करता येईल. महिलांना पाण्यासाठी त्रास होणार नाही. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित न होता नियमित सुरू राहील तसेच गावातील आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन जीवन सुरळीत राहील. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा उपक्रम आता बोईसर तालुक्यातील शेकडो कुटुंबांना दिलासा देणार आहे. या उद्घाटनप्रसंगी अधीक्षक अभियंता पालघर सांगळे, कार्यकारी अभियंता सुनील भारंबे, उपकार्यकारी अभियंता नरेंद्र संगेपू उपस्थित होते.
