नवरात्रोत्सवाची लगबग; मंडप उभारणी सुरु....
नवरात्रोत्सवाची लगबग; मंडप उभारणी सुरु
तुर्भे, ता. १६ (बातमीदार) : गणेशोत्सव संपताच शहरात आता नवरात्रोत्सवाची लगबग सुरु झाली आहे. यासाठी शहरातील विविध ठिकाणी सार्वजनिक मंडळांकडून आणि गृहसंकुलांमध्ये मंडप उभारणी आणि सजावटीची कामांना वेग आला आहे. तर देवीच्या मूर्ती घडवण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे.
यंदा २२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत शारदीय नवरात्रोत्सव साजरा केला जाणार आहे. मंडपाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. घटस्थापनेपूर्वी नवरात्र महोत्सवाची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्या दृष्टीने तयारी करण्यात येत आहे. सध्या वरुणराजा बरसत असल्याने मंडळांकडून वॉटरफ्रुफ मंडपाना पसंती दिली जात आहे. अनेक मंडळांचे लाकडी बाबूंचे स्ट्रक्चर उभे राहिले तर काहींचे अंतर्गत देखावे, बाह्य लायटिंग आदी कामे वेगाने सुरू झाली आहेत. त्यात गरबा खेळण्यासाठी मोकळ्या मैदानातील साफसफाई करून आकर्षक लायटिंगची कामे सुरू केली जात आहेत.
बाजार सजला
शहरातील बाजारही रंगीबेरंगी चनिया चोली, बांधणीच्या ओढण्या, केडिया, वेगवेगळ्या रंगाचे आणि नक्षीदार दांडिया, ऑक्सिडाइज्ड दागिने, घटस्थापनेसाठी मणी, हिऱ्यांनी सजवलेली, रंगकाम केलेली मडकी, बांबूच्या परड्या, सजावटीसाठी लागणारे साहित्य अशा विविध सामानाने आता सजला आहे.
