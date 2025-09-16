नवरात्रीनिमित्त पारंपारिक दागिन्यांना मागणी
नेरूळ, ता. १६ (बातमीदार)ः नवरात्रोत्सव हा रंग आणि अस्तित्वाचा सन्मान करणारा उत्सव आहे. नवरात्र उत्सवात दांडिया, गरब्यासाठी ट्रेडिंग ड्रेस व ॲक्सेसरीजकडे तरुणाईचे आकर्षण असते. यासाठी बाजारात पारंपरिक ड्रेस, घागरे, साड्या आणि दागिने दाखल झाले आहेत. त्यामुळे खरेदीसाठी तरुणाईची गर्दी होत आहे.
नवरात्रोत्सव पारंपरिक लूकमध्ये विविध रंगांचे कपडे आणि दागिने परिधान केले जातात. त्यानिमित्ताने बाजारपेठा नवरंगांनी सजले आहेत. पारंपरिक पेहराव हे मुख्य आकर्षण असल्याने उत्सवात दांडिया, गरबा खेळताना परिधान करण्यात येणाऱ्या पोशाखात व दागिन्यांमध्ये वैविध्य दिसून येत आहे.
विविध प्रकारच्या दागिन्यांची रेलचेल
झुमके, मांग टिक्का, लटकणारे आणि रंगीबेरंगी कानातले हे तरुणाईमध्ये लोकप्रिय आहेत, तर नवरात्रीमध्ये पैंजणविक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
नेकलेस
चोकर नेकलेस, रंगीबेरंगी डिझाइन असलेला लांब हारदेखील गरबा, दांडियासाठी लोकप्रिय पर्याय आहे.
बांगड्या
पारंपरिक बांगड्या काचेच्या धातूच्या किंवा लाखेच्या बनवलेल्या असतात. नवरात्रीनिमित्त मधुर आवाज येण्यासाठी बांगड्यांना लटकन लावतात. सध्या लटकन, गोंडे असणाऱ्या ऑक्सिडाईज बांगड्या उपलब्ध झाल्या आहेत. काही स्त्रिया त्यांच्या गरबा आणि दांडियाच्या पोशाखाचा भाग म्हणून कमरपट्टा घालतात.
नवरात्रीसाठी विविध पारंपारिक व ऑक्सिडाईज ज्वेलरी उपलब्ध आहे. अगदी ५० रुपयांपासून ते हजार रुपयापर्यंत विविध दागिने विविध डिझाइनमध्ये आहेत. तरुणाईकडून नवरात्रीकरिता पारंपरिक ऑक्सिडाईज दागिन्यांना मागणी अधिक आहे.
- आयुषी रावत, ज्वेलरीविक्रेती
