नादुरुस्त खांब अखेर बदलला
सकाळ इम्पॅक्ट
कासा, ता.१६ (बातमीदार) -ः डहाणू–नाशिक राज्य मार्गावरील कासा बाजारपेठेतील मुख्य रस्त्यावर असलेला महावितरणचा जीर्ण खांब सोमवारी (ता. १५) सकाळमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर तातडीने बदलण्यात आला. या ठिकाणी खांब कोसळून मोठा अपघात होण्याची भीती निर्माण झाली होती. बातमीची दखल घेऊन कासा महावितरण विभागाचे अभियंता यांनी ठेकेदारास निर्देश देत त्वरित खांब बदलण्याचे काम पूर्ण केले.
खांब बदलल्यानंतर तेथील दुकानदार आणि ग्रामस्थांनी महावितरणचे आभार मानले. याचबरोबर बाजारपेठेत अनेक जुनी झाडे असल्याने त्यांच्या अस्ताव्यस्त फांद्यांमधून वायर जातात आणि वारंवार शॉर्टसर्किट होते. त्यामुळे पुढील दुरुस्तीच्या कामात झाडांच्या फांद्या तोडाव्यात, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सदर खांबाचा खालील भाग पूर्णपणे गंजल्याने तो डळमळीत झाला होता. त्यावरील वायर लोंबकळत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी पोलजवळच खाजगी रुग्णालय आणि मेडिकल दुकान असल्याने नागरिकांची सतत वर्दळ असते. काही दिवसांपूर्वी पोलच्या परिसरात करंट पसरल्याची घटना देखील घडली होती. या संदर्भात महावितरणचे कासा विभागाचे अभियंता मोहन बनसोल यांनी सांगितले की, “सदर जीर्ण पोलसह आणखी दोन पोल एकाच वेळी बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी (ता.१६) काही काळ वीज पुरवठा बंद ठेवावा लागला होता.