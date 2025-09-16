ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी नको!
ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी नको!

मुलुंड, ता. १६ (बातमीदार) ः ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष घुसखोरी तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी करत कुणबी समाजाने मुलुंड तहसीलदार कार्यालयावर सोमवारी (ता. १५) मोर्चा काढला होता. यासंदर्भातील जीआर तत्काळ मागे घ्यावा. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना उद्देशून एक निवेदन मुलुंडच्या तहसीलदारांना देण्यात आले. मुलुंड कुणबी समाज विकास संघाचे अध्यक्ष विनायक घाणेकर, कुणबी समाजोन्नती संघ मुंबई यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढला होता. या वेळी महिला आघाडीच्या नेत्या सिंधू घागरे, कल्पना सोनवणे, अनिता जाधव, कुणबी समाज विकास संघाच्या महिला अध्यक्षा करुणा गावडे, सचिव प्रमिला घाणेकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

