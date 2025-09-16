देवीच्या उपासनेसाठी पारंपरिक वस्तूंची खरेदी
नवरात्रोत्सवासाठी बुरुड व्यावसायिक ठाण्यात दाखल
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : गणेशोत्सवानंतर ठाणेकरांना आता नवरात्रोत्सवाचे वेध लागले आहेत. देवीच्या उपासनेत वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक वस्तूंची खरेदी सुरू झाली आहे. विशेषतः धान्य पेरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बांबूच्या टोपल्या, सूप, दुरडी, नैवेद्याचे द्रोण या पारंपरिक वस्तूंना सध्या बाजारात मोठी मागणी आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव, रावेल, भुसावळ आदी भागातून आलेले बुरुड व्यावसायिक ठाण्यात दाखल झाले आहेत.
सध्या ठाण्यातील अग्निशमन दलाजवळील बाजारपेठेत हे व्यावसायिक रस्त्याच्या कडेला बसून आपल्या हातांची किमया दाखवत विविध रंगीबेरंगी टोपल्या तयार करत आहेत. जवळपास ४० ते ४५ कुटुंब या व्यवसायात गुंतले असून, दररोज सुमारे २० ते २५ टोपल्या तयार केल्या जात आहेत. या टोपल्या वेगवेगळ्या आकारात असून, किमती ५० ते ७० रुपये यादरम्यान आहेत. महागाई वाढलेली असली तरी टोपल्यांच्या किमती मात्र स्थिर असल्याने नागरिक समाधान व्यक्त करत आहेत.
व्यावसायिकांनी केवळ टोपल्या नव्हे तर झाडांच्या संरक्षणासाठी बांबूचे ट्री-गार्ड, सूप, लहान दुरड्या, नैवेद्य द्रोण यांसारख्या वस्तूही विक्रीस आणल्या आहेत. अनेक घाऊक विक्रेते यांच्याकडून टोपल्या खरेदी करून इतर भागात विक्री करत असल्यामुळे यांना बाजारपेठेत चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे, मात्र ही मंडळी १५ ते २० दिवस बाजारात थेट रस्त्यावरच राहून काम करत असून, पावसापासून बचाव, सुरक्षेची अनुपलब्धता आणि अस्वच्छतेमुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ‘‘शासनाने आम्हाला टोपल्या विणण्यासाठी व राहण्याकरिता काहीतरी सोय उपलब्ध करून द्यावी,’’ अशी मागणी बुरुड व्यावसायिक महेंद्र रणशिंगे यांनी केली आहे.
सांस्कृतिक परंपरेशी घट्ट नातं
पारंपरिक वस्तूंमुळे नवरात्रोत्सवाचे पारंपरिक रूप खुलते. प्लॅस्टिक वा इतर आधुनिक वस्तूंमध्ये न मावणारा आत्मीयतेचा स्पर्श या हाताने विणलेल्या टोपल्यांमध्ये असतो. त्यामुळे या व्यवसायास प्रोत्साहन देणे गरजेचे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
