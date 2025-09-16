ड्रग्ज कारवाईचे आमदार स्नेहा दुबे यांनी केले कौतुक
ड्रग्ज कारवाईचे आमदार स्नेहा दुबे यांनी केले कौतुक
वसई ता. १६ (बातमीदार) -ः एका ड्रग्स पेडलर महिलेला अटक केल्यावर चौकशीदरम्यान उघड झालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी थेट तेलंगणा राज्यातील कारखान्यावर छापा टाकून तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचे ड्रग्स जप्त केले. कारवाईबद्दल वसई आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी मीरा भाईंदर-वसई विरार पोलिस आयुक्तालयाला भेट देऊन पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक व पोलीस दलाचे अभिनंदन व कौतुक केले. वसई परिसरातील कायदा-सुव्यवस्था, वाढते अनधिकृत बांधकाम, तसेच बांगलादेशी नागरिकांचे प्रमाण यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवरही सविस्तर चर्चा झाली. यावर तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे यावेळी अधोरेखित करत पोलीस दल वसईकरांसाठी सुरक्षित आणि गुन्हेमुक्त वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी ठरतील, असा विश्वास यावेळी आमदार स्नेहा दुबे यांनी भेटीदरम्यान व्यक्त करण्यात आला.
