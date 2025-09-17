अर्बन हाइट–बेलापूर स्टेशन मार्ग धोकादायक
बेलापूर स्थानक मार्ग धोकादायक
सिडकोकडे दुरुस्तीची सजग नागरिक मंचाची मागणी
तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : अर्बन हाइट व बेलापूर रेल्वेस्थानकादरम्यानचा रस्ता हा हजारो रेल्वे प्रवाशांचा दैनंदिन मार्ग असून या मार्गालगतची भिंत धोकादायक झाली आहे. या भिंतीचे दोन ठिकाणी भाग कोसळून थेट रस्त्यावर पडले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सिडको प्रशासनाने वेळीच या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भिंतीची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाकडून करण्यात आली आहे.
आग्रोळी, सेक्टर ३०-३१ तसेच आयकर कॉलनी परिसरातील नागरिक रोजच्या प्रवासासाठी या रस्त्याचा वापर करतात. सातत्याने रेल्वे प्रवासी ये-जा करीत असल्याने कोणत्याही क्षणी दुर्घटना घडू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सजग नागरिक मंचाच्या पाठपुराव्यानंतर केवळ तीन महिन्यांपूर्वी या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते; मात्र इतक्या कमी कालावधीतच रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने सिडकोच्या कामाच्या दर्जावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याशिवाय बेलापूर रेल्वेस्थानक इमारतीमधून टॉयलेट ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यालगतच्या फुटपाथवर येत असून परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. हा फुटपाथ अस्वच्छतेचे आगार बनला आहे. शहराचे शिल्पकार असलेल्या सिडकोने फक्त नवी बांधकामे न करता विद्यमान पायाभूत सुविधांची योग्य देखभाल करावी; अन्यथा हा रस्ता नवी पालिकेला हस्तांतरित करावा, अस इशारा रेल्वे प्रवाशांनी दिला आहे.
बेलापूर स्थानकाच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसरातील पेव्हर ब्लॉक खचलेले असून ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. विशेष म्हणजे, सिडकोची अनेक कार्यालये याच बेलापूर स्थानक परिसरात असूनही या समस्या त्यांच्या लक्षात का येत नाहीत, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
अर्बन हटची दुरवस्था
सिडकोकडून कोट्यवधी खर्चून अर्बनहट प्रकल्प सुरू केला; परंतु त्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अर्बन हटची दुरवस्था झालेली दिसून येते आहे. अर्बन हटच्या भिंती शेवाळ व गवताने व्यापल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.