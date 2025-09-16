इच्छुकांना आरक्षणाची धाकधूक
प्रसाद जोशी : सकाळ वृत्तसेवा
वसई, ता. १६ : वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागाचा आढावा, सीमा, लोकसंख्या व स्वरूप पडताळले जात आहेत. अशातच ११५ सदस्यांपैकी ५० टक्के महिला आरक्षण असणार आहे. त्यामुळे उर्वरित जागांवर चित्र कसे असेल, याकडे इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे त्यांची धाकधूक वाढली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत नालासोपारा आणि वसई मतदारसंघामध्ये भाजपने बाजी मारली. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, मात्र गेली पाच वर्षे महापालिकेची निवडणूक झाली नव्हती. निवडणुका लवकरच होणार असल्याने प्रशासनाकडून प्रारूप प्रभागरचना, हरकती व सूचना, तसेच सुनावणी आदी बाबी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी असलेली वॉर्ड रचना एकाच प्रभागात एकत्रित आली असून, हे वॉर्ड एकमेकांना जोडले गेले आहेत. त्यामुळे अगोदर असणाऱ्या नगरसेवकांना पुन्हा उमेदवार म्हणून तिकीट मिळाले, तर त्यांना प्रचारासाठी गल्लोगल्ली पालथी घालावी लागणार आहे. नवीन मतदारांशी संपर्क करण्याची कसरत करताना उमेदवारांची दमछाक होणार आहे. आतापासून इच्छुक प्रभागरचनेचा अभ्यास करू लागले आहेत. नवीन कार्यकर्ते, हितचिंतक, तसेच जुनी उणीधुणी विसरून गळाभेटदेखील घेऊ लागले आहेत, असे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
जरी प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली, तरी अद्याप आरक्षण घोषित करण्यात आले नाही. निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदील मिळाल्यावर महापालिका प्रशासन आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहे, परंतु एका प्रभागात चार उमेदवारांपैकी दोन महिलांसाठी जागा राखीव असणार, तर अन्य आरक्षण कोणते असेल, त्यावर पुरुष उमेदवारांची निश्चिती होणार आहे. त्यासाठी आपल्याला सोयीचा प्रभाग मिळावा, यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. काही उमेदवार हे आपला पत्ता उघड करत नसून आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा करत आहेत. त्यामुळे आरक्षणावर पक्ष आणि इच्छुकांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
महिलांना ५० टक्के आरक्षण असणार आहे. याव्यतिरिक्त अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षणदेखील असणार आहे. त्यामुळे खुल्या वर्गाला किती जागा मिळतील, आरक्षण कसे असेल, याकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा असणार असून, त्यानुसार उमेदवार निश्चित होणार आहेत.
स्थानिक चेहऱ्याला पसंती
विविध सामाजिक कार्यक्रम, सणासुदीला विशेष नियोजन, मतदार भेटी, समस्यांची उकल, विकासकामांची ग्वाही यासह अन्य माध्यमांतून शक्कल लढवली जात आहे. स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या चेहऱ्याला पसंती दिली जात असते, तर कुठे पक्ष पाहिला जातो. त्यामुळे भविष्यात आरक्षण आणि उमेदवार हे गणित जुळले, तर उमेदवार निवडीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
२८ प्रभागांत - चार सदस्य
एका प्रभागात - तीन सदस्य
सदस्य संख्या - ११५
महिला सदस्य - ५७
उर्वरित आरक्षण व खुला गट - ५८
