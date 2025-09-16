झोपलेल्या प्रवाशाच्या जागृकतेने बॅग चोरटा जेरबंद
ठाणे, ता.१६ : ठाणे रेल्वे स्थानकावरील फलाट क्रमांक ७ आणि ८ येथे झोपी गेलेल्या एका सिक्युरिटी गार्डने स्वतः ची सॅकबॅग चोरणाऱ्या भिवंडीमधील रज्जे फुलचंद चौधरी (३२) या चोरट्याला पोलिसांच्या मदतीने पकडले. ही घटना मंगळवारी (ता.१६) पहाटे घडली. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी त्या चोरट्याला अटक केली आहे. बिहार येथील तक्रारदार संतोषकुमार सिंग (३३) हे कुलाबा, कॅप परेड येथील एका शाळेत सिक्युरिटी गार्ड आहेत. रविवार (ता.१४) भागलपूर येथून ठाण्याला येण्यासाठी एलटीटी एक्स्प्रेस निघाले. ते सोमवार (ता.१५) ठाण्यातील फलाट क्रमांक ७ आणि ८ येथे उतरले. मित्र येणार असल्याने ते त्याच फलाटावरील मधल्या ब्रिजखाली त्याची वाट बघत बसले होते. मंगळवारी (ता.१६) रात्री सव्वा बारा वाजताच्या सुमारास प्रवासाच्या थकव्यामुळे त्यांनी त्यांची सॅकबॅग डोक्याखाली ठेवून ते बसल्या जागीच झोपी गेले. सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास डोक्याखाली ठेवलेली सॅकबॅग हलवल्याचे जाणवल्याने त्यांना जाग आली. तेव्हा एक इसम त्यांची बॅग चोरी करून फलाटवरून पळून जाताना दिसला. त्यावेळी त्यांनी चोर चोर असा आरडा ओरडा केला तेव्हा फलाटवर हजर असलेल्या साध्या गणवेशातील पोलिसांनी त्या चोरट्याला पकडले. त्या बॅगेत जुने कपडे तसेच रोख दहा हजार रुपये मिळून आले. याप्रकरणी सिक्युरिटी गार्ड संतोषकुमार सिंग यांच्या तक्रारीनुसार रज्जे चौधरी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली. पुढील तपास ठाणे लोहमार्ग पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे
