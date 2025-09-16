तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात व्यसनमुक्ती जनजागृती शिबिर
जुईनगर, ता. १६ (बातमीदार) : तरुणाई सध्या मोठ्या प्रमाणात व्यसनाधीनतेच्या आहारी जात आहे. परिणामी आरोग्यासह भविष्यही अंधाराच्या वाटेवर आहे. या पार्श्वभूमीवर अभियंता दिनानिमित्त तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात व्यसनमुक्ती जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
भारतरत्न मोक्षगुंडम विश्वेशवरैया यांच्या जयंतीनिमित्त १५ सप्टेंबर रोजी अभियंता दिन साजरा करण्यात येतो. हा दिन तेरणा विद्यालयात साजरा करण्यात आला. त्रिमूर्ती व्यसनमुक्ती जनजागृती अभियान व नवी मुंबई उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवार (ता. १५) व्यसनमुक्ती शिबीर पार पडले. यावेळी विद्यार्थ्यांना व्यसनाचे दुष्परिणाम, आरोग्यावर होणारे दुष्प्रभाव आणि व्यसनमुक्त जीवनाचे महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. शिवाय रस्ता सुरक्षा विषयावर बहुमोल सल्ला उपस्थित परिवहन अधिकाऱ्यांनी दिला.
दोनशेहून अधिक उपस्थित विद्यार्थींना मी कधीच व्यसन करणार नाही, व्यसन करून वाहन चालवणार नाही, अशी प्रतिज्ञा मार्गदर्शक दिलीप आमले यांनी दिली. यावेळी उपस्थित परिवहन अधिकारी चेतन देवरे यांनी रस्ता सुरक्षेसंबंधी उदाहरणासह विवेचन केले.
यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दत्तात्रय सागोलकर, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन गावंडे यांची उपस्थिती लाभली. तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. देवेन शहा, प्राध्यापक, कार्यलयीन कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
