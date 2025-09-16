वीज चोरी प्रकरणी जागेमालकासह वापरकर्त्यावर गुन्हा दाखल

वीजचोरीप्रकरणी जागामालकासह वीज वापरकर्त्यावर गुन्हा दाखल
ठाणे, ता. १६ : जागामालकासह वीज वापरकर्ते अशा दोघांविरोधात वीजचोरीचा गुन्हा दाखल झाल्याची घटना ठाण्यात समोर आली आहे. दोन वर्षे विनामीटर विजेचा वापर करत सुमारे तीन लाखांची वीजचोरी करून महावितरण कंपनीचे आर्थिक नुकसान केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. महावितरण कंपनीचे ठाणे विभाग दोनचे कार्यकारी अभियंता यांच्या आदेशानुसार विशेष वीजचोरी शोधमोहीम राबवण्यात येत आहे. तक्रारदार तथा कंपनीचे सहाय्यक अभियंता विजय पाटील यांच्यासह दोन तंत्रज्ञ असे या मोहिमेंतर्गत ग्राहकांच्या विद्युत संचाची तपासणी करताना, बाळकुम पाडा १, दादलानी पार्क येथील वीज वापरकर्ते सुभाष यादव आणि जागामालक परेश पाटील याच्या गॅरेजच्या गाळ्यात विनामीटर वीजपुरवठा सुरू असल्याचे तपासणीत आढळून आले. अशाप्रकारे अनधिकृत जोडणी करून महावितरण कंपनीचे आर्थिक नुकसान करताना, त्यांनी गेल्या २४ महिन्यांच्या कालावधीत १४ हजार ३८९.२ युनिटचा वापर करून दोन लाख ९३ हजार ७५० रुपयांची वीजचोरी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी त्या दोघांविरोधात भारतीय विद्युत अधिनियम (सुधारणा) २००३ च्या कलम १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास कोपरी पोलिस करत आहेत.
