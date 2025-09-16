नेरुळ येथील रस्त्यावर गटाराच्या झाकणाला भगदाड
नेरूळ येथील रस्त्यावर गटाराच्या झाकणाला भगदाड
वाहनचालकांची कसरत; अपघाताचा धोका
जुईनगर, ता. १६ (बातमीदार) : येथील माता अमृतानंदमय मार्गावरील गटाराच्या झाकणाला मोठे भगदाड पडले आहे. यामुळे वाहनचालकांची वाहने चालविताना मोठी कसरत होत असून, अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे.
तातडीने संबंधित महापालिका प्रशासनाचे हे झाकण दुरुस्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
सीवूड रेल्वेस्थानक ते नेरूळ रेल्वेस्थानकादरम्यान माता अमृतानंदमय रस्ता येत असल्याने वाहनांची नियमित येथे वर्दळ असते. नेरूळ जिमखाना, हावरे सोसायटी ते श्री गणेश सोसायटीपर्यंत चार मोठमोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या या ठिकाणी आहेत, तर येथे तेरणा रुग्णालय आणि महाविद्यालय असल्याने स्थानिक रहिवासी, रुग्णांचे नातेवाईक व विद्यार्थ्यांची सतत ये-जा असते. गटाराच्या झाकणावर पडलेल्या भगदाडामुळे मोठी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या रस्त्यावर अनेक गटारांची चेंबर्स असून, वाहन चालवणे मोठे जिकिरीचे होते. अशातही या गटाराच्या झाकणाला पडलेले भगदाड धोक्याचे असल्याचे वाहनचालक सांगत आहेत. याच रस्त्यावर वर्षभरापूर्वी एका दुचाकीस्वाराचा बसखाली येऊन मृत्यू झाला होता. त्यामुळे प्रशासन आणखी कोणाचा बळी घेण्याच्या तयारीत आहे का, असा सवाल केला जात आहे. तरी महापालिका संबंधित अभियंता विभागाने त्वरित झाकण बदलून येथील रस्त्याचे काम करण्याची मागणी करण्यात येत आहे, शिवाय वाहतूक अधिकाऱ्यांनीदेखील येथील रस्त्यावर पार्क केलेल्या वाहनांवर कारवाईची मागणी होत आहे.