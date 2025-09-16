राज्यात दंड वसुलीत ठाणे वाहतूक विभाग अव्वल
दंडवसुलीत ठाणे वाहतूक विभाग अव्वल
लोकअदालतीत १९,०४३ प्रकरणे निकाली
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार)ः ठाणे वाहतूक विभाग राष्ट्रीय लोकअदालतीत दंडवसुली आणि तडजोडीने प्रकरणांचा निकाल लावण्यात राज्यात अव्वल आला आहे. ठाणे न्यायालयात पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत वाहतूक विभागाने १९,०४३ प्रकरणे निकाली काढून दोषी वाहतूक चालकांना दंडाच्या रकमेत सवलत देऊन वाहतुकीचा नियम भंग करणाऱ्या वाहनचालकांना दिलासा दिला आहे.
शनिवारी (ता. १३) ठाणे सत्र न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालत पार पडली. यामध्ये ठाणे पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रातील वाहतूक नियमांचा भंग झालेली प्रकरणे तडजोडीतून निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये सिग्नल तोडणे, ठरवून दिलेल्या गतीपेक्षा जास्त गतीने वाहन चालवणे, ट्रिपल सीट, विनाहेल्मेट, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे, लोकांच्या जीवाला धोका होईल अशा प्रकारे बेदरकारपणे वाहन चालवणे, नशापान करून वाहन चालवणे आदी नियमांचा भंग केल्याने वाहतूक पोलिसांकडून संबंधित वाहनचालकांवर दंडाची कारवाई केली होती. कारवाई केलेला दंड भरणे ज्या वाहनचालकांना शक्य होत नाही, त्यांना दंड कमी करून घेण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीत बोलावण्यात आले होते. वाहतूक विभागाने न्यायालयाच्या निर्देशाने नियम भंग करणाऱ्यांसोबत तडजोड करून दंड कमी केला.
या सवलतीचा १९,०४३ जणांनी लाभ घेऊन कमी झालेला दंड भरून आपली सुटका करून घेतली. लोकअदालतीत वाहनचालक, मालकांसोबत तडजोड करून मोठ्या प्रमाणात दाखल प्रकरणे निकाली काढून या विभागाने राज्यात प्रथम येण्याचा मन मिळवला आहे. लोकअदालतबाबत लोकांमध्ये जागृती येत असून, या माध्यमातून दंड कमी करून घेण्याचा लाभ घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे वाहतूक विभाग उपआयुक्त पंकज शिरसाट यांनी सांगितले.
जडजोडीतून निकाली काढलेली प्रकरणे : १९,०४३
वसूल केलेला दंड : एक कोटी ५२ लाख
