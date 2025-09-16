बुरशीने बाधित चिकू बागांची आज पाहणी
वाणगाव, ता. १६ (बातमीदार) : फायटोप्थोरा पाल्मीव्होरा बुरशीमुळे मोठ्या प्रमाणात चिकू फळाचे नुकसान झाले आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमधील मुसळधार पावसाने चिकू बागा झोडपून काढल्या आहेत. डहाणू, तलासरी तालुक्यासह जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात बुरशीजन्य रोगामुळे चिकू फळपिकाचे नुकसान झाले आहे. डहाणू, तलासरी तालुक्यातील नुकसानग्रस्त चिकू झाडांची पाहणी आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनासह उपाययोजना सुचवण्यासाठी कीटक शास्त्रज्ञ आणि कृषी शास्त्रज्ञ पालघर जिल्ह्यातील चिकू बागांची पाहणीकरिता उद्या (ता. १७) चार संशोधकांची समिती येणार आहेत, असे पालघर जिल्हा चिकू उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष केतन पाटील यांनी सांगितले.
फायटोप्थोरा पाल्मीव्होरा बुरशीमुळे हिवाळी हंगामातील फुल आणि छोटी फळे गळून पडली आहेत. त्यामुळे पुढील दोन हंगामाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात चिकू उत्पादन घटून बागायतदारांवरील आर्थिक संकटाची छाया गडद झाली आहे. त्यामुळे चिकू उत्पादक शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. आयसीएआर आणि नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यांच्या आदेशानुसार ही संशोधक समिती पाहणी करणार आहे. सकाळी तलासरी तालुक्यातील बोरीगाव या ठिकाणी चिकू बागांची पाहणी ही समिती करणार आहेत. त्यानंतर डहाणूतील घोलवड, चिखला, नरपड, डहाणू, आगवन मार्गे वाणगाव, बावडा, चिंचणी, वरोरमार्गे पुन्हा डहाणू, कोसबाड येथील चिकू बागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि उपाययोजना सुचवणार आहेत. त्यानंतर नवसारीकडे रवाना होईल. तलासरी, डहाणू तालुक्यात रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त असून, त्या भागात तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे केतन पाटील यांनी माहिती दिली.
