सी बॉक्स पोर्टलवर खासगी आस्थापनाची नोंदणी बंधनकारक
पालघर, ता. १६ (बातमीदार) : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोष ॲक्ट २०१३ मधील कलम ४ अन्वये ज्या कार्यालयामध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या आस्थापनेतील अंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी शी बॉक्स पोर्टलवर करण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.
पालघर जिल्ह्यातील सर्व खासगी आस्थापनांनी शी बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, असे आवाहन विवेक चौधरी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तथा सदस्य सचिव, स्थानिक तक्रार निवारण समिती पालघर यांनी केले आहे. खासगी आस्थापनेतील तक्रार समिती नोंदविण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे. शी बॉक्स पोर्टलवर अंतर्गत तक्रार समिती नोंदविण्यासाठी कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे http://shebox.wed.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन होम स्क्रीनवर दाखविल्याप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती नोंदवा. प्रायव्हेट हेड ऑफिस रजिस्ट्रेशन या टॅबवर क्लिक करून आवश्यक त्या सर्व माहितीचा तपशील भरून Submit या Tab वर Click करून अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती नोंदवता येईल.
