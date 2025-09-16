ऐरोलीत दीड कोटींचा बनावट चिटफंड घोटाळा उघड,
नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर): ५० हजारांच्या गुंतवणुकीवर नऊ ते १२ टक्के परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवून ३७ गुंतवणूकदारांना दीड कोटींचा चुना लावण्यात आला आहे. या प्रकरणात सुप्रिया पवार ऊर्फ सुप्रिया मेहेर व तिचा पती सागर मेहेर यांच्याविरोधात रबाळे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ऐरोली सेक्टर-१६ मध्ये राहणाऱ्या सुप्रिया पवार व तिचा पती सागर मेहेर यांनी २०२० पासून ऐरोली सेक्टर-१६ मधील घरातून सीवूड्समधील कार्यालयातून चिटफंड स्किम सुरू केली होती. ४५ दिवसांसाठी ५० हजारांची गुंतवणूक केल्यास नऊ ते १२ टक्के परतावा मिळेल, असे आश्वासन देताना ऐरोली परिसरातील रहिवाशांकडून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक उभी केली. ठरावीक गुंतवणूकदारांना त्यांनी परतावा दिल्याने लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास बसला. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार जोडले गेले. सुप्रियाचे वडील सुभाष पवार, भाऊ प्रशांत, नितीन पवार, तसेच वहिनी तृप्ती पवार यांनी गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष भेटून स्किममध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवृत्त केले होते.
दोघे फरार
ऐरोली परिसरातील ३७ जणांनी जवळपास एक कोटी ४८ लाख ५० हजार रुपये गुंतवले, पण मार्च २०२४ मध्ये सुप्रियाने सासऱ्यांचे निधन झाल्याने परताव्यास विलंब होईल, असे सांगून वेळ मारून नेली. तसेच त्यानंतर विविध कारणे देत परतावा देण्यास टाळाटाळ करताना ऑगस्ट २०२४ मध्ये सीवूड्समधील कार्यालय बंद करून पलायन केले असून, दोघे अजूनही फरार आहेत.
