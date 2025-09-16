श्रीवर्धनच्या सौंदर्यीकरणात सौर दिव्यांच्या खांबांची अडचण.गटाराच्या मधोमध फाउंडेशन तर अनेक ठिकाणी केबल अधांतरी.
श्रीवर्धनच्या सौंदर्यीकरणात सौरदिव्यांच्या खांबांची अडचण
गटाराच्या मधोमध पाया, अनेक ठिकाणी केबल अधांतरी
श्रीवर्धन, ता. १६ (वार्ताहर) : येथे सध्या शहराला पर्यावरणपूरक व आधुनिक रोषणाई प्रदान करणार असल्याचा गाजावाजा केला जात आहे. यानुसार सौरऊर्जेवर चालणारे डेकोरेटिव्ह स्मार्ट स्ट्रीट लाइट पोल व हायमास्ट बसवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. परंतु हे खांब उभे करताना कंत्राटदाराने अनेक चुका केल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे श्रीवर्धनच्या सौंदर्यीकरणात भर पडणार की हे खांब अडचणीचे ठरणार याचा खुलासा कंत्राटदाराने करावा, अशी मागणी स्थानिक करीत आहेत.
१८ फूट उंचीचे १५० डेकोरेटिव्ह पोल व ३६ फूट उंचीचे १२ हायमास्ट असे सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या आधुनिक व पर्यावरणस्नेही कृतिशील उपक्रमाचे काम गेल्या महिन्यापासून सुरू आहे. श्रीवर्धन प्रवेशद्वार ते वाणी आळी, टिळक रस्ता, प्रभू आळी, नारायण पाखाडी अशा मार्गाने पोल उभे करण्यात आले आहेत. यापैकी वाणी आळी व टिळक रस्ता येथील रस्ते अरुंद व कायम रहदारीचे आहेत. कंत्राटदाराने खांबामुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून या मार्गावर खांबांचा पाया गटारात तयार केला आहे. काही ठिकाणी अर्धा पाया गटारात व अर्धा वर आहे. अनेक ठिकाणी पाया करताना नगर परिषदेच्या घरगुती वापरातील जलवाहिन्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यातही कंत्राटदाराने विद्युत वाहिन्या बसवताना अनेक ठिकाणी हे फायबर पाइप अधांतरी ठेवले आहेत. दोन खांबांमध्ये ५० फुटांचे अंतर ठेवताना अनेकांच्या वेसकटीच्या मधोमध खांब उभारण्यात आले आहेत.
कंत्राटदाराकडून उडवाउडवीची उत्तरे
स्थानिकांनी विचारणा केली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. गटाराच्या मधोमध पाया करण्यात आल्याने पावसाळी दिवसांत पाणी तुंबण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. यामुळे श्रीवर्धन शहराचे स्वरूप बदलवून टाकणारा कृतिशील उपक्रम आम्हाला त्रासदायक ठरायला नको, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक व्यक्त करीत आहेत.
फोटो -
गटारात उभे केलेले फाउंडेशन व अधांतरी केबल पाइप
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.