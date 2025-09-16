समांतर रस्त्यांना खड्डयाचा विळखा
वाशी, ता. १६ (बातमीदार) ः नवी मुंबई पालिकेच्या मालकीच्या असणाऱ्या ठाणे-बेलापूर रस्त्याला लागूनच रबाळेपासून तुर्भेपर्यंत समांतर रस्ता बांधण्यात आला आहे. मात्र, या रस्त्याला समस्याचे ग्रहण लागले आहे. या रस्त्यावर पावसाळ्यांमुळे खड्डे पडले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना तारेवरची कसरत करत वाहने चालवावी लागत आहे.
ठाणे-बेलापूर रस्त्याला लागूनच असणाऱ्या रबाळेपासून महापे सर्कलपर्यंत समांतर रस्त्याचा मोठया प्रमाणात वापर करण्यात येतो. मात्र, या रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना वाहन चालविणे जिकरीचे होते. महापे सर्कलकडून शिळफाटा रस्त्याकडे वळण घेताऱ्या मार्गाची चाळण झाली आहे. त्याचप्रमाणे घणसोली येथे समांतर बाजूच्या रस्ल्याला लागूनच असणाऱ्या हॉटेल आणि लॉजिग या ठिकाणी देखील खड्डे पडले आहे. महापे सर्कलपासून कोपरखैरणेकडे जाणाऱ्या समांतर रस्त्यावर देखील जीवघेणे खड्डे पडले आहे. समांतर रस्त्यावरील खड्डे प्रशासनाने तत्काळ बुजवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
ठाणे-बेलापु मार्गवरील समांतर रस्त्यावर पडलेल्या खड्डयामुळे त्रास सहन करावा लागतो. ठाणे-बेलापूर मार्गावर वाहतूक कोंडी झाल्यांनतर समांतर रस्त्याचा वापर करण्यात येतो. मात्र, रस्त्यांना पडलेल्या खड्डयामुळे याचादेखील वापर करण्याची इच्छा वाटत नाही.
- अनुप आचरेकर, वाहनचालक
ठाणे-बेलापूर रस्त्याच्या समांतर रस्त्याला पडलेल्या खड्डे बुजवण्यात येतील.
- शिरीष आरदवाड, शहर अभियंता, नमुंमपा
