नवरात्र उत्सवासाठी लालपरी सज्ज
ठाणे, ता. १६ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा ठाणे विभाग गणेशोत्सवापाठोपाठ आता नवरात्रोत्सवासाठीही सज्ज झाला आहे. त्या नऊ दिवसांत कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजा भवानी, वणीची सप्तश्रृंगी या महाराष्ट्रातील शक्तीपीठ असलेल्या तीर्थक्षेत्रासह अन्य तीन अशा सहा ठिकाणी जाता येता यावे, म्हणून नवरात्रोत्सवासाठीदेखील एसटीच्या ठाणे विभागाने पॅकेज टुर्सचे नियोजन आखले आहे. या पॅकेज टुर्सचे संगणकीय आरक्षण केलेल्या प्रवाशांना १५ टक्के तिकीटदरात तसेच इतर ज्या सवलती असतील, त्यादेखील लागू करण्यात आल्या आहेत.
पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या नवरात्र उत्सवासाठीदेखील लालपरी सज्ज झाली आहे. तुळजापूर येथे तुळजाभवानीचे दर्शन पुढे पंढरपूर आणि इतर देवींचे दर्शन घडविण्यासाठी एसटीचा ठाणे विभाग सज्ज झाला आहे. त्यानुसार येत्या २१ सप्टेंबरपासून ते २८ सप्टेंबरपर्यंत रोज सकाळी ७ वाजता ही सेवा दिली जाणार आहे. ठाण्यातून वंदना येथून ठाणे तुळजापूर-पंढरपूर-ठाणे ही सेवा चालविली जाणार आहे. त्यानुसार २१ सप्टेंबर रोजी सकाळी ७ वाजता वंदना डेपोतून ही बस सुटणार आहे. त्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी रात्री परत येणार आहे. त्यानुसार २८ तारखेपर्यंत अशाच पद्धतीने ही सेवा उपलब्ध असणार आहे. याशिवाय भिवंडी ते महालक्ष्मी मंदिर (डहाणू) या मार्गावरदेखील २२ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत रोज सकाळी ७ वाजता ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच परतीचा प्रवास हा त्याच दिवशी असणार आहे. या बसचा मार्ग भिवंडी-वज्रेश्वरी, गणेशपुरी, महालक्ष्मी मंदिर-डहाणू-जीवदानी मंदिर-विरार-भिवंडी असा हा प्रवास असणार आहे.
