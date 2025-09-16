बीएमसीटी टर्मिनलकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था; वाहनचालक त्रस्त
बीएमसीटी टर्मिनलच्या रस्त्याची दुरवस्था
वाहनचालक त्रस्त
उरण, ता. १६ (वार्ताहर) ः देशातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणी केंद्र असलेल्या बीएमसीटी टर्मिनलकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनिय झाली आहे. रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून, बाजूला साचलेल्या पाण्यामुळे हा रस्ता चिखलमय झाला आहे. यामुळे वाहनचालक आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले आहेत.
जेएनपीए सेझ आणि नवी मुंबईतून बीएमसीटी टर्मिनलकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांसाठी न्हावाशेवा पोलिस ठाण्यासमोर उड्डाणपूल बांधण्यात आला आहे. याच उड्डाणपुलापासून बीएमसीटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर अनेक मोठे खड्डे पडले आहेत. विशेष म्हणजे, रस्त्याकडेला बंदरासाठी समुद्रातून काढलेला चिखल टाकण्यात आला होता. पावसाळ्यामुळे हा चिखल वाहून रस्त्यावर आल्याने संपूर्ण रस्ताच चिखलाने भरून गेला आहे. यामुळे दुचाकी, चारचाकी आणि विशेषतः अवजड वाहनांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या रस्त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी, अशी मागणी आता स्थानिक आणि वाहनचालकांकडून केली जात आहे. यावर तात्काळ उपाययोजना केली नाही, तर भविष्यात या रस्त्यामुळे मोठ्या अपघातांची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दुसऱ्या टप्प्याचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन
काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीएमसीटी टर्मिनलच्या दुसऱ्या टप्प्याचे व्हर्च्यूअल पद्धतीने उद्घाटन झाले होते. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः येथे आले होते. हे टर्मिनल दरवर्षी सुमारे ४८ लाख कंटेनर हाताळणार आहे. अशा महत्त्वाच्या बंदराकडे जाणाऱ्या रस्त्याची अशी दुरवस्था झाल्यामुळे सर्वत्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.
