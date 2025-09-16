मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी विशेष सभा
सरळगाव, ता. १६ (बातमीदार) : ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामविकास विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत मुरबाड तालुक्यातील झाडघर येथे बुधवारी (ता. १७) विशेष सभा होणार आहे. या सभेत आमदार किसन कथोरे प्रमुख मार्गदर्शन करणार आहेत.
अभियानाच्या माध्यमातून गावागावांत विकासाची स्पर्धा निर्माण होऊन लोकचळवळीला नवसंजीवनी मिळणार आहे. या आधी मुरबाड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. लता गायकवाड यांच्या पुढाकाराने तालुकास्तरीय कार्यशाळा झाली होती.
भारत हा कृषिप्रधान देश असून गाव हे त्याचे केंद्रबिंदू आहे. गावांचा शाश्वत विकास साधल्या शिवाय देशाचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे या अभियानातून गावातील स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, ठिबक सिंचन, शेततळे, बंधारे, जलसंधारण, जलयुक्त शिवार अशा विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न, महिला बचत गटांना बळकटी देणे, तसेच दुग्धोत्पादन, मधमाशीपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालनाला चालना देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्य सरकारने या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन म्हणून विविध स्तरांवर पुरस्कार जाहीर केले आहेत. प्रत्येक तालुक्यातील दोन ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. यासाठी तालुक्यातील झाडघर येथे बुधवारी विशेष सभा होणार असून आमदार किसन कथोरे मार्गदर्शन करणार आहेत.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी मुरबाड तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची तयारी सुरू आहे. १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत अभियान राबविले जाणार असून गावा-गावांत जनजागृती केली जात आहे. अधिकाधिक ग्रामपंचायतींनी स्पर्धेत सहभागी व्हावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत
- डॉ. लता गायकवाड, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती मुरबाड
