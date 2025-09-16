भिवंडी प्रभागरचनेवर हरकतींचा पाऊस
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना भिवंडी महापालिकेची प्रभागरचना नव्याने करण्यात आली आहे. या रचनेवर तब्बल ८४ हरकती दाखल झाल्या असून, येत्या गुरुवारी त्यांची सुनावणी होणार आहे.
भिवंडी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी २०११च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या प्रमाण मानून प्रभागरचना बनवण्यात आली आहे. जाहीर केलेल्या आराखड्यानुसार ३ सप्टेंबरला २३ प्रभागांत एकूण ९० सदस्य असणार आहेत. विशेष म्हणजे, २०१७ मधील प्रभागरचना कायम ठेवली असून केवळ काही ठिकाणी सीमांकनातील नावे बदलली आहेत. हरकती नोंदवण्याची मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत होती. शुक्रवारी ३९ हरकती दाखल झाल्या होत्या; मात्र मंगळवारी अखेरच्या दिवशी तब्बल ४५ हरकती नोंदवल्याने एकूण संख्या ८४ वर पोहोचली. या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी मिरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांची नियुक्ती केली आहे. येत्या गुरुवारी (ता. १८) सकाळी १२ वाजता आयुक्तांच्या बैठक सभागृहात हरकतींवर सुनावणी घेणार आहेत. त्यावेळी हरकतदारांनी योग्य त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे, असे आवाहन निवडणूक विभागाचे पालिका उपायुक्त विक्रम दराडे यांनी केले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या हरकती
प्रभागरचना विधानसभानिहाय न करता काही प्रभागांचा भाग दोन्ही विधानसभा क्षेत्रात विभागला आहे. यामुळे त्या ठिकाणी विकास कामे करताना त्रास होणार आहे. काही प्रभाग भिवंडी पूर्व व पश्चिम विधानसभा क्षेत्रात विभागले गेले आहेत. ते चुकीचे आहे, अशी हरकत काँग्रेस शहराध्यक्ष रशीद ताहीर यांनी घेतली आहे. फेणेगाव व ताडाळी येथील प्रभाग बनविताना भौगोलिक व सामाजिक समतोल राखला गेला नसल्याची हरकत माजी सभागृह नेता श्याम अग्रवाल यांनी घेतली आहे. प्रभाग क्रमांक २३ मध्ये समाविष्ट केलेला फेणेगावचा भाग प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये जोडावा, अशी सूचना केली आहे, अशी माहिती दिली.
