शुल्क वादातून दोन्ही गटांत मारहाण
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : शहरातील मानसरोवर परिसरात शुल्क वादातून दोन्ही गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीत बंदुकीचा धाक दाखवण्यात आला. या घटनेनंतर परस्परविरोधी तक्रारींवरून सात जणांविरोधात भिवंडी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, १२ सप्टेंबरला रात्री ११ वाजता आदित्य शामराव कदम व त्याचा मित्र विनायक क्षिरसागर मानसरोवर मित्रमंडळ जनसंपर्क कार्यालयाजवळ बसले होते. त्यावेळी विठ्ठल जाधव, नरेश दायमा व राहुल जाधव तिथून जात होते. कदम यांनी ‘जय भीम भाऊ, हॅपी बर्थडे’ असे म्हटल्यावर वाद झाला. यानंतर जातीय अपमानास्पद वक्तव्य करत लोखंडी पंच व धारदार शस्त्राने कदम व क्षिरसागर यांना गंभीर दुखापत करण्यात आली. ही घटना घडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मध्यरात्री अडीच ते साडेतीन वाजताच्या सुमारास विठोबा ऊर्फ बिल्ला नाईक, राहुल डोळस, सचिन आरकडे व बाबुदेवी शेट्टी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी नरेश दायमा याला गाडीत बसवून पळवून नेले. यावेळी विठोबाने बंदुकीचा धाक दाखवून धारदार शस्त्राने मारहाण केली. तसेच शिवीगाळ करीत जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. त्याचप्रमाणे राहुल व सचिन यांनी दायमा यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी व ब्रेसलेट खेचून घेतले. घटनेत आदित्य यांच्या तक्रारीवरून तिघांविरोधात ॲट्रॉसिटीसह विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. नरेश यांच्या तक्रारीवरून नाईक, डोळस, आरकडे व शेट्टी या चौघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. दोन्ही प्रकरणांत अद्याप कोणालाही अटक केलेली नाही.
