भिवंडीत संयुक्त मित्रमंडळ गौरीपाडा मंडळ अव्वल
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : शहरातील स्वाभिमान सेवा संस्थेतर्फे स्वाभिमान श्री गणेश दर्शन स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा रविवारी (ता. १४) सायंकाळी पद्मानगर येथील पद्मशाली समाज सभागृहात मोठ्या उत्साहात पार पडला. या स्पर्धेत संयुक्त मित्रमंडळ गौरीपाडा यांनी प्रथम क्रमांक पटकावत रोख २१ हजार रुपये व सन्मानचिन्ह मिळवले.
बक्षीस वितरण सोहळा शिवसेना लोकसभा संपर्कप्रमुख मदन बुवा नाईक, शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुभाष माने, भाजप शहराध्यक्ष रवी सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते साईनाथ पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष प्रवीण पाटील, आरएसएस शहर संघचालक नरेश मारू, सार्वजनिक गणेशोत्सव महामंडळ अध्यक्ष मदन भोई आणि अखिल पद्मशाली समाज अध्यक्ष रामकृष्ण पोटबत्तीनी यांच्या हस्ते झाला. सर्व सहभागी मंडळांना रोख पारितोषिक व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. या स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी मंडळाचे पदाधिकारी दिलीप पोद्दार, मोहन बल्लेवार, राजेश शेट्टी, राकेश पटवारी, प्रकाश कोप्पलवार, अनिल शेट्टी, राम बुरा, प्रशांत पुजारी आणि ईश्वर पामु यांनी विशेष मेहनत घेतली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मानसी राजे यांनी केले.
स्पर्धेतील विजेते
शहर मर्यादित स्पर्धेत प्रथम क्रमांक संयुक्त मित्रमंडळ गौरीपाडा (रोख २१ हजार), द्वितीय क्रमांक जय भारत मित्र मंडळ पद्मानगर (रोख १५ हजार), तृतीय क्रमांक ओमकार मित्र मंडळ कोंबडपाडा (रोख ११ हजार) यांनी पटकावले. उत्तेजनार्थ तेलगू युवक मित्र मंडळ कणेरी, शिव गणेश मित्र मंडळ गणेश टॉकीज पद्मानगर व मिलेनियम गाईज पद्मानगर यांना पारितोषिक देण्यात आले. तसेच, पद्मानगर, कामतघर, भादवड टेमघर व ग्रामीण विभागातील घरगुती गणेश स्पर्धेतील प्रथम २१ कुटुंबांना रोख पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले.
