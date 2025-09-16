आशिष दामलेंना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा
ठाणे जिल्ह्याची अजून एका मंत्रिपदावर बढती
परशुराम महामंडळाचे अध्यक्ष आशीष दामलेंना मंत्रिपदाचा दर्जा
बदलापूर, ता. १६ (बातमीदार) : राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या यादीत ठाणे जिल्ह्याला नवा मंत्री मिळाला असून, राज्याच्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशीष दामले यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने १६ सप्टेंबर रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यामध्ये आता एकूण चार मंत्री झाले आहेत.
राज्याच्या महामंडळाचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध राज्यमंत्री असतात; मात्र आशीष दामले यांना कॅबिनेट मंत्री पद मिळाल्याने त्यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे. राजकीयदृष्ट्या या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाही एक मंत्री मिळाला आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यात पक्षाची ताकद वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या महायुतीला भरघोस मते मिळाल्यानंतर त्यांनी राज्यात सत्ता स्थापन केली. सरकार स्थापन झाल्यानंतर महामंडळांचेही समसमान वाटप करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील ब्राह्मण वर्गासाठी महत्त्वाच्या असलेले परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ हे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे गेले. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. भाजप आणि इतर महायुतीतील पक्षांना याची कुणकुण लागण्यापूर्वीच यावर बदलापूर येथील आशीष दामले यांची वर्णी लावण्यात आली.
या निर्णयामुळे ठाणे जिल्ह्यातील मंत्र्यांची संख्या आता चार झाली आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वनमंत्री गणेश नाईक आणि आता चौथे कॅबिनेट मंत्री आशीष दामले यांचा समावेश आहे.
मी या निर्णयाचे स्वागत करतो. गेल्या वर्षभरात परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ८० पेक्षा अधिक दौरे करून राज्यभरात वेगवेगळ्या स्तरांवरचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेले प्रयत्न, त्यातून मिळालेला प्रतिसाद आणि प्रेम हे भरघोस आहे. मी ब्राह्मण असलो तरी माझी आई गुजराती, पत्नी मराठा आहे आणि ज्या प्रभागातून मी नगरसेवक झालो तिथे मला मागासवर्गीय आणि बौद्ध समाजाचा पाठिंबा मिळाला. जातीय सलोखा राखणे हे माझे पहिले कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे.
- कॅप्टन आशीष दामले, कॅबिनेट मंत्री
