आठ दिवसांच्या शोध मोहिमेनंतर नौदलाच्या जवानाचा मृतदेह सापडला
बेपत्ता नौदलाच्या जवानाचा मृतदेह हाती
कर्जत, ता. १६ (बातमीदार) : भारतीय नौदलाचे जवान सुरजसिंह अमरपालसिंह चौहान (वय ३३, रा. राजस्थान) यांचा मृतदेह आठ दिवसांच्या शोधमोहिमेनंतर कर्जत तालुक्यातील माथेरानच्या दरीत सापडला आहे. ७ सप्टेंबरपासून ते बेपत्ता होते. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
चौहान हे मुंबईतील कुलाबा येथील नेव्ही नगरमधील आपल्या निवासस्थानातून बेपत्ता झाले होते. त्यांचा मोबाईलनंतर बंद झाल्याने कुटुंबीयांनी कफ परेड पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. त्यांचा शेवटचा मोबाईल लोकेशन कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी रोड-पाली भुतिवली धरण परिसरात आढळला. या माहितीनंतर पोलिस, नौदल आणि विविध बचाव पथकांनी संयुक्तपणे शोधमोहीम सुरू केली. पावसामुळे अनेक अडचणी आल्या, तरीही ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने तपास सुरू होता.
१४ सप्टेंबर रोजी एका ट्रेकिंगला आलेल्या तरुणाला दरीत मृतदेह दिसल्याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी सातोबा मंदिराजवळील टेकडीजवळ सुमारे ५० ते ७० फूट खोल दरीत मृतदेह सापडला. पोलिसांनी मृतदेहाची ओळख पटवून तो शवविच्छेदनासाठी जे. जे. रुग्णालयामध्ये पाठवला. सध्या तरी ही घटना अपघात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अचानक बेपत्ता होणे आणि मृतदेह अशा परिस्थितीत सापडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस आणि नौदल प्रशासनाकडून सुरू आहे.
