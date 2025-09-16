आकृतीबंध अडकला लालफितीत
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारासाठी विविध प्रवर्गातील पदनिहाय कर्मचारी आस्थापनेवर असतात. पण याला भिवंडी महापालिका अपवाद आहे. पालिका आस्थापनाच्या आकृतीबंध व सेवा प्रवेश नियम सरकारने १४ डिसेंबर २०२२ मध्ये मंजूर केला होता. मात्र, प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि वारंवार बदलत्या ठरावांमुळे हा आकृतीबंध दोन वर्षांपासून लालफितीत अडकून पडला आहे. परिणामी, महापालिकेच्या प्रशासनात गंभीर पोकळी निर्माण झाली आहे.
महापालिकेत वरिष्ठ लिपीक श्रेणीतील ४५ पदे मंजूर आहेत; पण आजवर केवळ बाळाराम जाधव हेच कार्यरत होते. त्यांच्या ऑगस्टमधील सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा सर्व पदे रिक्त झाली आहेत. अनेक विभागप्रमुख व सहाय्यक आयुक्त पदांवर प्रभारी लिपीक कार्यरत असल्याने प्रशासनाची गती खुंटली आहे. मागील २० वर्षांत पदोन्नती न झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारी नियमावलीनुसार कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपीक पदासाठी पदवीधर पात्रता आवश्यक आहे. त्यामुळे अनेक कनिष्ठ लिपीक, जे सफाई कर्मचाऱ्यांमधून प्रभारी म्हणून आले आहेत, त्यांचा हिरमोड झाला आहे. प्रशासनाने कधी १२ वी पास, तर कधी पदवीधर पात्रता ठेवण्याचे ठराव करून सरकारकडे पाठवले. एका विषयावर तीन भिन्न ठराव गेल्याने सरकारने तो निर्णय अडवून ठेवला आहे. यामुळे अनेक कर्मचारी २०-२५ वर्षांपासून पदोन्नतीविना त्याच पदावर काम करत आहेत. प्रभारी जबाबदारीमुळे असंतोष वाढत आहे.
प्रशासनाची प्रतिक्रिया
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आयुक्त अनमोल सागर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, आकृतीबंध नामावली मंजुरीसाठी सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यातील त्रुटी दुरुस्त करून आम्ही प्रस्ताव पाठविला आहे. यासंदर्भात दोन-तीन बैठकाही झाल्या असून महापालिका प्रशासन पूर्वतयारी करत आहे.
कर्मचारी नाराज
पदोन्नतीशिवाय अनेक वर्षांपासून एकाच पदावर काम करणारे कर्मचारी प्रचंड असंतोष व्यक्त करीत आहेत. प्रभारी पदावर जबाबदाऱ्या वाढल्या असल्या, तरी त्यानुसार मान्यता, हक्क आणि सुविधा न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचा उत्साह कमी झाला आहे
