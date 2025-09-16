२००८ सालच्या बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण २००८ सालच्या बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण
तुम्ही साक्षीदार होता का?
‘मालेगाव’प्रकरणी अपिलकर्त्यांना भूमिका मांडण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ ः मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह सात आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला मृतांच्या कुटुंबियांनी आव्हान दिले; परंतु या खटल्यात तुम्ही साक्षीदार होतात का, असा सवाल मंगळवारी उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच याबाबत लगेच बुधवारी (ता. १७) भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच कोणीही आरोपींच्या निर्दोषत्वाला सरसकट आव्हान देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मालेगाव प्रकरणातील मृतांच्या कुटुंबीयांनी आरोपींच्या निर्दोषत्वाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल अपिलावर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. खटल्यात कुटुंबातील सदस्यांची साक्षीदार म्हणून तपासणी केली का, अशी विचारणा खंडपीठाने अपीलकर्त्यांकडे केली. तेव्हा, पहिले अपीलकर्ते निसार अहमद यांच्या मुलाचा स्फोटात मृत्यू झाला; परंतु निसार हे या खटल्यात साक्षीदार नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. अपिलकर्त्याचा मुलाचा मृत्यू झाला असेल, तर तो खटल्यात साक्षीदार असायला हवा होता, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. अपीलकर्त्यांना ते साक्षीदार होते की नाही हे न्यायालयाला सांगावे लागेल. आम्हाला तपशील हवा आहे. अशा प्रकारे सर्वांनाच सरसकट अपील करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.
