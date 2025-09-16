माजी आमदार गणपत गायकवाड आणि शिवसेना पदाधिकारी निलेश शिंदेसह पाच जणांची निर्दोष मुक्तता
माजी आमदार गायकवाड निर्दोष
पोलिस ठाण्यातील राडाप्रकरणी ११ वर्षांनी निकाल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १६ : २०१४ मध्ये कल्याण पूर्व विधानसभा निवडणुकीनंतर कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात झालेल्या राड्याप्रकरणी माजी आमदार गणपत गायकवाड, शिवसेना पदाधिकारी नीलेश शिंदे यांच्यासह एकूण पाच जणांची कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १६) निर्दोष मुक्तता केली आहे. तब्बल ११ वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर गणपत गायकवाड अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले होते, तर नीलेश शिंदे यांनी राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवली होती. एकाच वेळी दोघेही कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात गेले असताना त्यांच्या समर्थकांमध्ये वाद झाला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी आमदार गायकवाड, नीलेश शिंदे, कुणाल पाटील आणि विक्की गणात्रा यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी ११ वर्षे न्यायालयात सुरू होती. या प्रकरणात सर्व पाचही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे, अशी माहिती वकील गणेश घोलप यांनी दिली आहे.
---
गोळीबार प्रकरणात कारागृहात
सध्या गणपत गायकवाड हे महेश गायकवाड गोळीबारप्रकरणी तळोजा कारागृहात आहेत. विशेष म्हणजे, २०१४ मध्ये एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढलेले गणपत गायकवाड आणि नीलेश शिंदे २०२४ च्या निवडणुकीत राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर एकत्र आले होते. नीलेश शिंदे यांनी गायकवाड यांच्या पत्नी सुलभा गायकवाड यांच्या प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.