२१ सप्टेंबरला धावणार नवी मुंबईकर
२१ सप्टेंबरला ‘सकाळ मुंबई’ची मॅरेथॉन
नवी मुंबईतील पाम बीचवर शर्यतीचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १६ : सामाजिक बांधिलकीचे व्रत घेतलेला ‘सकाळ माध्यम समूह’ नेहमीच अभिनव उपक्रमांत अग्रेसर असतो. त्यातून यंदा प्रथमच ‘सकाळ’ मुंबईकडून मॅरेथॉनच्या माध्यमातून तंदुरुस्तीचा मंत्र दिला जाणार आहे. १० के रन २०२५ या धावण्याच्या शर्यतीचे आयोजन येत्या रविवारी (२१ सप्टेंबर) पाम बीच येथे करण्यात आले आहे.
सध्या सुरू असलेले पावसाळी वातावरण. त्यातच एका बाजूला असलेल्या दाट हिरवळीची साथ अशा पोषक वातावरणात पाम बीचवर धावण्याचा आनंद विरळाच असणार आहे. या शर्यतीसाठी धावपटूंचा उत्स्फूर्त सहभाग मिळालेला आहेच. अजूनही अनेक जण इच्छुक आहेत.
नवी मुंबई आणि परिसरात नावाजलेल्या क्रीडापटूंचे वास्तव्य आहे. एक वेगळी क्रीडा संस्कृती येथे तयार होत आहे. त्याचा भाग होण्याची संधी ‘सकाळ’ मुंबईच्या या धावण्याच्या शर्यतीतून मिळणार आहे. खड्डेविरहित असणारा नवी मुंबईतील पाम बीच मार्ग हा त्याच्या वेगामुळे प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात हा मार्ग आणखीन बहरला आहे. ‘सकाळ’ने आयोजित केलेल्या मेरेथॉनमध्ये धावपटूंना गुळगुळीत आणि सपाट रस्त्यावर धावण्याचा अनुभव घेता येणार आहे.
- मॅरेथॉन मर्ग ःपाम बीच रोड
- स्पर्धेला सुरुवात ः नवी मुंबई महापालिका मुख्यालय
- हायड्रेशन आणि इलेक्ट्रॉलेट - प्रत्येकी २ कि.मी. अंतरावर
- नोंदणी करणाऱ्या प्रत्येकाला मेडल आणि टी-शर्ट
- सर्वांसाठी वैद्यकीय सुविधा
- नोंदणी शुल्क
- ३ कि.मी ः रुपये ३५० अधिक कर
- ५ कि.मी. ः रुपये ७०० अधिक कर
- १० कि.मी. ः रुपये १२०० अधिक कर
नावनोंदणीसाठी क्यूआर कोड स्कॅन करा.
