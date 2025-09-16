होमिओपॅथी डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
होमिओपॅथी डॉक्टरांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
आयएमसीतील नोंदणी सुरूच राहणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणीला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता.१६) नकार दिला. तसेच होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी ही अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने तोंडी आदेशात स्पष्ट केले. तसेच याबाबतचा तपशीलवार आदेश बुधवारी देण्यात येईल, असेही नमूद केले.
होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याचा अधिकार देण्याच्या बाजूने आणि विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. रियाज छागला आणि न्या. फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी (ता.१६) सुनावणी झाली. सीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक औषधोपचार करण्यास अधिकृत परवानगी मिळालेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाने २४ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला (एमएमसी) सीसीएमपी पात्रताधारक डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याचे आदेश दिले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) उच्च न्यायालयात या सुधारणांना आव्हान दिले होते; त्यानंतर, होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या स्वतंत्र नोंदणीबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, ११ जुलै रोजी एमएमसीने सीसीएमपी पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी थांबवण्याचे परिपत्रक काढले. त्याच दिवशी, राज्य औषध आयुक्तालयाने अशा डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या आधुनिक औषधे विकण्यासाठी फार्मसींना परवानगी देणाऱ्या परवानग्या देखीलमागे घेतल्या. या निर्णयाला होमिओपॅथिक डॉक्टर्स फोरमनेही आव्हान दिले होते.
सरकारच्या ११ जुलै रोजीच्या निर्णयामुळे सीसीएमपी-प्रशिक्षित होमिओपॅथी डॉक्टरांना, विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित भागात, अॅलोपॅथीचा सराव करण्याचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या मागील निर्णयांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा होमिओपॅथिक डॉक्टर्स फोरमच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी सुनावणीदरम्यान केला. तर अशाप्रकारे होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची परवानगी देणे, हे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ करण्यासारखे होईल. होमिओपॅथी आणि ॲलोपॅथी उपचार पूर्णपणे वेगळे असून त्यांच्या अभ्यासपद्धतीतही फरक आहे. त्यामुळे, होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी उपचार करण्याची परवानगी देणे चुकीचे असून या डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.
