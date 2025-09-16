दशकभरातच ‘मोनो’ला ब्रेक
‘एमएमआरडीए’कडून अनिश्चित काळासाठी सेवा स्थगित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीशिवाय गारेगार प्रवासाची सैर करता यावी, म्हणून ‘एमएमआरडीए’ने मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेली मोनोरेलला अवघ्या दशकभरातच ‘ब्रेक’ लागला आहे. वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड, ओव्हरलोडमुळे गाडीमध्येच अडकून पडणे, वातानुकूलित यंत्रणेतील बिघाडामुळे प्रवासी घामाघूम होणे, असे प्रकार वारंवार घडत असल्याने एमएमआरडीए आधीच त्रस्त होती. त्यातच गेल्या एका महिन्यात तीनवेळा मोनोरेल बंद पडली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत एमएमआरडीएने यंत्रणेचे सक्षमीकरण आणि अद्यावतीकरण करण्यासाठी २० सप्टेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी मोनोरेलचे संचलन थांबवले आहे. त्यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्यांची गैरसोय होणार आहे.
राज्य सरकारने तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्चून चेंबू ते संत गाडगे महाराज चौक सात रस्त्यादरम्यान २० किलोमीटर लांबीची मोनोरेल प्रकल्पाचे काम २०१० मध्ये हाती घेतले होते, तर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मोनोचा पहिला टप्पा सेवेत आला, तर संपूर्ण मार्गिका मार्च २०१९ मध्ये सेवेत दाखल झाली. त्यानुसार सहा गाड्यांच्या माध्यमातून दर पंधरा मिनिटांच्या अंतराने दररोज १४२ फेऱ्या चालवल्या जातात, मात्र सातत्याने होणारे तांत्रिक बिघाड, आग लागणे, तांत्रिक दुरुस्तीसाठी सुट्टे भाग उपलब्ध न होणे, आदी बाबींमुळे मोनोरेल ढेपाळल्याचे चित्र होते. त्यामुळे या मार्गावरील दैनंदिन प्रवासीसंख्या १८ ते २० हजारांच्या पुढे कधी गेलीच नाही. त्यातच गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने तांत्रिक बिघाडाचे प्रमाण वाढल्याने आणि भविष्यातील उत्तम संचलनासाठी मोनोरेलचे संचलन अनिश्चित काळासाठी थांबवण्यात येत असल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाच्या सुधारणांमुळे गाड्या वेळेवर धावणार
- अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणेसह विविध उपाययोजना
- हैदराबादमध्ये विकसित झालेली अत्याधुनिक सीबीटीसी प्रणाली
- ३२ ठिकाणी पाच इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग
- २६० वायफाय, ५०० आरएफआयडी टॅग, ९० ट्रेन डिटेक्शन युनिट्स
संचलन का थांबविले
सध्या दररोज सकाळी ६:१५ ते रात्री ११:३० पर्यंत मोनोची सेवा चालू असल्याने केवळ नवीन यंत्रणा बसवण्यासाठी केवळ रात्रीचे साडेतीन तास उरतात. त्यामुळे नवी यंत्रणा उभारण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएकडून संचलन बंद ठेवून सर्व कामे केली जाणार आहेत. यामध्ये नवीन रेक्स आणि सिग्नलिंग यंत्रणेत सुधारणा केली जाणार आहे. जुन्या गाड्यांची आवश्यक दुरुस्ती करून त्यांची क्षमता पूर्ववत करण्यात येणार आहे.
मोनोरेलला जीवदान देण्यासाठी तात्पुरता ब्लॉक विचारपूर्वक घेतला आहे. त्यामुळे नवीन रेक्सचा समावेश, अधुनिक सिग्नल प्रणालीची अंमलबजावणी आणि जुने रेक्सचे नूतनीकरण करणे शक्य होणार आहे. परिणामी प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह सेवा देणे शक्य होईल. मोनोरेल पुन्हा नव्या ताकदीने सेवेत येईल.
- डॉ. संजय मुखर्जी, आयुक्त, एमएमआरडीए
