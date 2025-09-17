बारबालेवरील प्रेमसंबंधातून दोघांवर पाचजणांकडून हल्ला
अंधेरीतील घटना; दोघांना अटक, तर तिघांचा शोध सुरू
अंधेरी, ता. १७ (बातमीदार) ः बारबालेवरील जुन्या प्रेमसंबंधातून झालेल्या वादातून दोघांवर पाच जणांच्या टोळीने प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात रामचंद्र आणि त्याचा मित्र नीलेश असे दोघेही जखमी झाले असून, त्यांच्यावर कूपर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी पाच आरोपींविरुद्ध अंधेरी पोलिसांनी हत्येचा प्रयत्नासह अन्य कलमांतर्गत गुन्हा नोंदवून दोन आरोपींना अटक केली.
यश अंबर चलावणे आणि शिवकुमार समरबहादूर सिंग ऊर्फ गोट्या अशी या दोघांची नावे असून, अटकेनंतर या दोघांनाही स्थानिक न्यायालयाने मंगळवार १६ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या गुन्ह्यात तिघांना पाहिजे आरोपी दाखविण्यात आले असून, त्यात अमन शेख, हार्दिक अशोक राणा आणि आनंदकुमार ऊर्फ मोनू सिंग यांचा समावेश आहे. या तिघांच्या अटकेसाठी पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ही घटना शनिवारी (ता. १३) रात्री पावणेदोन वाजता अंधेरीतील चकाला, साची बारसमोरील कार्डियल ग्रसियस रोडवर घडली. रामचंद्र हा अंधेरीत राहात असून, चालक म्हणून कामाला आहे. रामचंद्र हा त्याच्या मित्रांसोबत एका बारमध्ये नियमित जात होता. तिथेच आरोपीदेखील जात होते.
एका बारबालेच्या प्रेमसंबंधातून रामचंद्र याचे आरोपीशी वाद झाला होता. शनिवारी रात्री पावणेदोन वाजता रामचंद्र हा त्याचा नीलेशसोबत साची बारसमोरील कार्डियल ग्रसियस रोडवर होता. या वेळी तिथे यश, शिवकुमार आणि त्याचे इतर सहकारी आले होते. बारबालेवरून त्यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली होती. त्याचे पर्यावसान नंतर हाणामारीत झाले होते. या वेळी रामचंद्र आणि नीलेश यांच्यावर पाचही आरोपींनी धारदार पट्ट्यासारख्या हत्याराने प्राणघातक हल्ला केला होता. त्यात रामचंद्र आणि नीलेश हे दोघेही गंभीर जखमी झाले होते. हल्ल्यानंतर पाचही आरोपी तेथून पळून गेले होते. अंधेरी पोलिसांनी जखमी दोघांनाही तातडीने कूपर रुग्णालयात दाखल केले होते. रामचंद्रच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पाचही आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. यश चलावणे आणि शिवकुमार सिंग या दोघांना पोलिसांनी अटक केली, तर त्यांचे तीन सहकारी पळून जाण्यात यशस्वी झाले. अटकेनंतर या दोघांनाही स्थानिक न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. या वेळी न्यायालयाने त्यांना पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
