चोरीच्या उद्देशाने माऊंट मेरी जत्रेत आलेल्यांना अटक
चोरीच्या उद्देशाने माउंट मेरी जत्रेत आलेल्यांना अटक
दोन अल्पवयीन मुलांसह तीन महिलांचा समावेश
अंधेरी, ता. १७ (बातमीदार) : वांद्रेत माउंट मेरी जत्रेत चोरीच्या उद्देशाने आलेल्या १२ जणांच्या एका टोळीला पहिल्याच दिवशी वांद्रे पोलिसांनी अटक केली. अटक आरोपींमध्ये नऊ पुरुषांसह पुण्यातील तीन महिलांचा समावेश आहे. दुसऱ्या एका गुन्ह्यात दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेऊन त्यांना डोंगरीतील बालसुधारगृहात पाठविण्यात आले आहे.
दोन्ही अल्पवयीन मुले अमरावतीची रहिवासी आहेत. पहिल्याच दिवशी मोबाईल चोरीसह पाकीटमारीच्या एकूण नऊ गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र साळुंखे यांनी सांगितले. माउंट मेरी हे वांद्रे परिसरातील समुद्रकिनारी वसलेले एक प्रसिद्ध चर्च आहे. दरवर्षी सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या रविवारी मदर मेरीचा उत्सव म्हणजेच माउंट मेरी जत्रेचे आयोजन केले जाते. १४ सप्टेंबरला सुरू झालेली ही जत्रा येत्या रविवारी २१ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या जत्रेत मुंबईसह महाराष्ट्र, देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक येतात. तिथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याने गर्दीचा फायदा घेऊन काही सराईत गुन्हेगार मुंबईसह इतर शहरांतून भाविकांचे मोबाईल चोरीसह पाकीटमारीसाठी येतात. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तसेच आरोपींच्या अटकेसाठी पोलिस निरीक्षक रवींद्र साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झोनमधील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात निवडक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या एका विशेष पथकाची नियुक्ती केली होती.
या पथकाला माउंट मेरी जत्रेत साध्या वेशात पाळत ठेवून मोबाईल चोरीसह पाकीटमारी करणाऱ्या गुन्हेगारांवर पाळत ठेवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. रविवारी माउंट मेरी जत्रेच्या पहिल्याच दिवशी सुमारे ५० हजारांहून भाविक उपस्थित होते. या वेळी तिथे उसळलेल्या गर्दीचा फायदा घेऊन काही भाविकांचे मोबाईल चोरीसह पाकीट चोरीचे गुन्हे घडले होते. याप्रकरणी संबंधितांकडून वांद्रे पोलिस ठाण्यात मोबाईल चोरीसह पाकीटमारीची तक्रार केली होती. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून वेगवेगळ्या कारवाईत एकूण १२ आरोपींसह दोन अल्पवयीन मुलांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. दोन्ही अल्पवयीन मुले अमरावतीची रहिवासी आहेत. ते दोघेही अल्पवयीन असल्याने त्यांना पुढील कारवाईसाठी डोंगरी सुधारगृहात पाठविण्यात आले होते. याच गुन्ह्यात तीन महिलांना पोलिसांनी अटक केली असून, त्या तिघीही मूळच्या पुण्याच्या रहिवासी आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.