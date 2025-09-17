७० शिक्षिकांचा आदर्श शिक्षिका पुरस्कार
७० शिक्षिकांना आदर्श शिक्षिका पुरस्कार
डोंबिवली, ता. १७ : ठाणे, कल्याण-डोंबिवली परिसरातील विविध शाळांमधील ७० उपक्रमशील महिला शिक्षिकांना त्यांच्या उल्लेखनीय शिक्षण सेवेबद्दल आदर्श शिक्षिका पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. एसएनडीटी महिला महाविद्यालयाशी संलग्न महिला महाविद्यालयाच्या वतीने कल्याण पश्चिमेतील जोशी बाग येथे नुकताच आयोजित कार्यक्रमात गौरव करण्यात आला.
शाळांमध्ये इतर शिक्षकांसोबत महिला शिक्षिका विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण काम करत असतात. घर, शाळा, मूल, शिक्षकांना दिली जाणारी इतर कामे अशा अनेक आघाड्या सांभाळत तारेवरची कसरत करत शिक्षिका ही जबाबदारी पार पाडत असतात. आपल्या शाळेचा विद्यार्थी संस्कार, गुणवत्ता व इतर कौशल्यांमध्ये आघाडीवर असावा म्हणून शिक्षिका तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय विज्ञान, मूल्याधिष्टित, सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये आपल्या शाळांमधील मुलांना सहभागी करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. या प्रयत्नांमधून विद्यार्थ्यांना आपली कौशल्य सार्वजनिक व्यासपीठावर दाखविणे शक्य होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या यशात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या अशा शिक्षिकांचा सन्मान होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच हा आगळा वेगळा सन्मान या शिक्षिकांचा केला, अशा शब्दात उपस्थित मान्यवरांनी सन्मान प्राप्त शिक्षिकांच्या कार्याचा गौरव केला. या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला संस्था संचालक राजेंद्र राजपूत, न्यू हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या ज्योती लोहार, संस्थेचे कार्यवाहक विकास पाटील, प्रा. डॉ. राजेंद्र करनकाल, आदिती चौधरी आणि सुभेदार अकादमीचे प्रमुख परब आदी मान्यवर उपस्थित होते.
डोंबिवलीमधील छत्रपती शिक्षण मंडळाच्या राधाबाई साठे विद्यालयाच्या प्राथमिक विभागाच्या चिटणीस भारती वेदपाठक, मुख्याध्यापिका मंदाकिनी पोखरकर, तसेच रेश्मा देशपांडे, निलिमा वैद्य, मृणाल खेडकर, नितुशा हेडावु, पल्लवी चौधरी, आश्लेषा जाधव, संपदा पोतकर, नयना गवारी, मिनाक्षी शिर्के, उमा देसाई, सुवर्णा मागाडे आणि शिक्षक दत्तात्रय कोल्हे यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले.
