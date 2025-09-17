खराब रस्त्यामुळे प्रवासी हैराण
मुरबाड, ता. १७ (बातमीदार) : मुरबाड-कल्याण आणि मुरबाड-बदलापूर मार्गावरील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. या रस्त्यांवर वारंवार एसटी बस नादुरुस्त होत असून, बसगाड्या वेळेवर सुटत नाहीत. त्यामुळे तालुक्यातून कामधंद्यासाठी जाणाऱ्या शेकडो लोकांना दररोज त्रास सहन करावा लागत आहे. लोकप्रतिनिधी या समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांत नाराजी पसरली आहे.
मुरबाड-कल्याण महामार्गावर सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असून, ते अर्धवट पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्त्यावर खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मुरबाड-बदलापूर मार्गदेखील नवीन करण्याच्या प्रक्रियेत असून, जागोजागी खणलेला आहे. काही ठिकाणी पावसामुळे रस्त्यावर खोल खड्डे पडले आहेत. परिणामी, वाहने चालविणे धोक्याचे ठरत आहेत. एसटी बस प्रवास वेळेत पूर्ण होत नाही. बस वेळेवर सुटत नसल्याने प्रवाशांना कामधंद्याच्या ठिकाणी उशिरा पोहोचावे लागते.
प्रवाशांचा आक्रोश
* रस्त्याच्या दुरवस्थेकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाहीत.
* एसटी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जात नाही.
* मुरबाड आगारात पुरेशा नवीन एसटी बस उपलब्ध नाहीत.
* खराब रस्त्यांमुळे कल्याण व बदलापूरकडे जाण्यास दीड तासापेक्षा जास्त वेळ लागतो.
* मुरबाड-बारवी धरण फाट्यावरच्या खड्ड्यांमधून वाहन चालविणे कठीण झाले आहे.
मुरबाड-बदलापूर या मार्गावरील एसटी बसमध्ये ४० ते ५० प्रवासी वाहतूक करण्याची क्षमता आहे. अपुऱ्या बसमुळे ८० ते ९० प्रवासी नाईलाजाने कोंबून प्रवास करत असतात. या बस नेहमीच रस्त्यामध्ये बंद पडतात. तर कधी पंक्चर होतात.
- प्रणित भागीत, प्रवासी मुरबाड
खराब रस्ता व क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसमधून प्रवास करत असल्याने एसटी वारंवार नादुरुस्त होतात. रस्ता खराब असल्यामुळे गाड्या इच्छित ठिकाणी वेळेवर पोहोचू शकत नाही. परिणामी, एसटी बस वेळापत्रक कोलमडून पडते.
- योगेश मुसळे, एसटी आगार व्यवस्थापक, मुरबाड आगार
