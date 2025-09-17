टिटवाळा परिसरातील नागरी समस्यांवर आयुक्तांशी चर्चा

टिटवाळ्यातील नागरी समस्यांवर चर्चा
आयुक्त अभिनव गोयल यांना शिवसेनेचे निवेदन
टिटवाळा, ता. १७ (वार्ताहर) : मांडा-टिटवाळा परिसरातील विविध नागरी समस्यांवर शिवसेना उप शहरप्रमुख विजय (भाऊ) मारुती देशेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता. १६) कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांची भेट घेत निवेदन सादर करण्यात आले. या वेळी कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, रस्ता विकास आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली.
परिसरात मोठ्या कचरा वाहतूक करणाऱ्या (एलआरसी) वाहनांची कमतरता असल्याने कचरा व्यवस्थापनात अडथळे येत असल्याची तक्रार मांडण्यात आली. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा होऊ नये, म्हणून काळू नदीवरील केटी बंधारा वाढवणे, बंद किंवा दुरुस्तीत असलेले जलकुंभ पुन्हा सुरू करणे तसेच अमृत योजनेअंतर्गत मांडा पश्चिम येथून रेल्वे लाइन क्रॉस करून पाणीपुरवठा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे नमूद करीत ‘वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी टिटवाळा जकात नाक्यावरील दवाखाना त्वरित सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
आयुक्त अभिनव गोयल यांनी सर्व मुद्द्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि पाहणी दौरा आयोजित करण्याची ग्वाही दिली. या भेटीत नगरसेवक जयवंत भोईर, सामाजिक कार्यकर्ते संदीपशेठ मिश्रा, महिला उपशहर संघटक सुषमाताई शर्मा, शाखाप्रमुख अशोक चौरे, ज्ञानेश्वर मढवी, शिवसैनिक नरेंद्र पाटील, महिला उपशाखा संघटक श्रेयाताई जाधव, गटप्रमुख सुशील जाधव, अभी नरके पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
खर्चाचे लेखापरीक्षण करावे
रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधितांना घराचा ताबा लवकर द्यावा तसेच ज्यांना ताबा मिळाला आहे त्यांच्या मालमत्तांची दुरुस्ती करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. टिटवाळा स्टेशन ते स्वामी विवेकानंद चौक निमकर नाका येथील फुटपाथ अनधिकृत फेरीवाल्यांनी व्यापल्याने नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयींकडे लक्ष वेधले. याशिवाय टिटवाळा-कल्याण रिंग रोडचे काम लवकर पूर्ण करणे, दळणवळण व परिवहन सेवा सुधारण्याच्या मागण्या केल्या. गणेशोत्सव काळात उभारलेल्या कृत्रिम तलावांची तपासणी करावी तसेच महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचे कामकाज आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करावे, अशीही मागणी निवेदनात होती.
