गणेश विद्यामंदिर शाळेतील १९९६ च्या बॅचचा ''स्नेहबंध''

गणेश विद्यामंदिर शाळेतील माजी विद्यार्थ्यांचा ‘स्नेहबंध’
कल्याण, ता. १७ (बातमीदार) : गणेश विद्यामंदिर शाळेतील १९९६ मध्ये निरोप घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी २९ वर्षांनंतर ‘स्नेहबंध’ या पुनर्भेटीचा कार्यक्रम नुकताच खडकपाडा येथे आयोजित केला. सेवानिवृत्त झालेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा पार पडला. अनेक दिवसांची तयारी करून अखेर माजी विद्यार्थी पुन्हा एकत्र येण्यास यशस्वी झाले. जुन्या आठवणींना उजाळा देत माजी विद्यार्थ्यांनी भावनिक भाषणे केली, ज्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघेही भावुक झाले. काही विद्यार्थी तब्बल ३० वर्षांनंतर भेटले, त्यात अनेक बदल दिसून आले. काही शिक्षक आता वयाने सत्तरींवर आहेत, अशीही भावना व्यक्त करण्यात आली. कार्यक्रमाला हातातील काम सोडून, दूरच्या ठिकाणाहून विद्यार्थी उपस्थित होते, जसे की झारखंडमधून आणि दुबईहून विद्यार्थी आले होते.
कार्यक्रमात संगीताने शोभा वाढवली. प्रत्येक शिक्षकाचे औक्षण करून त्यांना मानाचा फेटा बांधून, शाळेच्या बॅचसह मंचावर बोलावण्यात आले. शिक्षकांना शाल, साडी, तुळस आणि श्री स्वामी समर्थ महाराजांची प्रतिमा भेट स्वरूपात देण्यात आली. हे सर्व साहित्य ठेवण्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या नावाने तयार केलेली पिशवी दिली. मुख्याध्यापकांच्या हस्ते केक कापण्यात आला. शिक्षकांनी या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांकडून केलेले प्रेम पाहून आनंद व्यक्त केला.
प्रत्येकाच्या मनोगतातून अनेक वर्षांच्या आठवणींना उजाळा मिळाला. त्या आठवणी एका चित्रपटाप्रमाणे डोळ्यासमोर उभ्या राहिल्या. भावविश्वात हरवून विद्यार्थी भावविभोर झाले. त्यानंतर विविध खाद्यपदार्थांची मजा घेऊन स्नेहपूर्ण वेळ घालवला गेला. या सर्व विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रांत उच्चतम कामगिरी केली असल्याचे ऐकून मुख्याध्यापिका अत्यंत आनंदी झाल्या आणि म्हणाल्या, “आमच्या मुलांनी समाजात आपले नाव उंचावले आहे, त्यामुळे आम्ही खूप भाग्यवान आहोत.”
