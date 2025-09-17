सदनिकेचे प्लास्टर पडून दोघे जखमी
सदनिकेचे प्लास्टर पडून दोघे जखमी
ठाणे,ता.१७ : वागळे इस्टेट येथील शिवाजी नगरमधील साई ममता या इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील २०२ रूमच्या छताचे प्लास्टर झोपलेल्या दोन सख्या भावांच्या अंगावर पडल्याची घटना बुधवारी (ता.१७ ) सकाळी साडेसहा ते पावणे सात वाजण्याच्या सुमारास समोर आली. सुदैवाने ते दोघे भाऊ बचावले असून त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. तर दुसरीकडे ठाण्यात प्लास्टर, स्लॅब आणि गॅलरीचा भाग कोसळण्याचे प्रकार वारंवार सुरूच आहेत.
वंश आणि विवेक देवलिया असे या जखमी भावांची नावे असून वंश याच्या डाव्या आणि विवेक याच्या उजव्या पायाला दुखापत झाली आहे. साई ममता या इमारतीच्या सिलिंगचे प्लास्टर दोन भावांच्या अंगावर पडल्याची माहिती माजी नगरसेवक दीपक वेतकर यांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. तातडीने घटनास्थळी तातडीने आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली.
३० वर्ष जुनी इमारत
सदर इमारतीचे बांधकाम ३० वर्ष जुने असून ती इमारत तळ अधिक ४ मजली आहे. तसेच त्या इमारतीमध्ये टेरेसवरील रूमसह १२ सदनिका आहेत. ज्या सदनिकेत प्लास्टर पडले ती अनिश देवलिया यांच्या मालकीची आहे. तसेच संबंधित विभागाला कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली..
