भटक्या श्वानांची संख्या वाढली

पालिकेची नव्या श्वान केंद्राची तयारी
कल्याण, ता. १७ (बातमीदार) ः कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात वाढत असलेल्या भटक्या श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी भारतीय जीवजंतू कल्याण बोर्डाच्या प्राणी जन्म नियंत्रण कायद्यानुसार बैलबाजार, कल्याण पश्चिम येथे स्वतंत्र श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया व लसीकरण केंद्र सुरू आहे; मात्र महापालिकेच्या विस्तृत कार्यक्षेत्रामुळे सद्यःस्थितीतील केंद्र अपुरे पडत आहे. त्यामुळे येत्या काळात एक नवीन, सुसज्ज श्वान निर्बीजीकरण व लसीकरण केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १७ हजार ५१२ नागरिकांनी श्वानांच्या चाव्याचा अनुभव घेतल्यामुळे या विषयावर शहरात चर्चा होत असून महापालिकाही गंभीरपणे काम करीत आहे. हजारो श्वानांवर शस्त्रक्रिया व लसीकरण करण्यात येत असले तरी एकट्या बैलबाजार केंद्रावर ताण जाणवू लागल्याने दुसऱ्या केंद्राची गरज निर्माण झाली आहे. सद्यःस्थितीत बैलबाजार केंद्राद्वारे महानगरपालिकेच्या विविध भागांतून मोकाट व भटक्या श्वानांना पकडून त्यांची निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया व लसीकरण केली जाते. दर महिना सुमारे १,००० ते १,१०० श्वानांवर ही प्रक्रिया केली जाते. शस्त्रक्रियेच्या दुसऱ्या दिवशी श्वानाच्या कानावर ‘व्ही’ आकाराचा कट करून त्याला पिंजऱ्यात ठेवून तीन दिवस औषधोपचार केले जातात आणि नंतर ते पुन्हा मूळ ठिकाणी सोडले जातात.
श्वानदंश झालेल्या रुग्णांना महानगरपालिका रुग्णालये व दवाखान्यांमध्ये मोफत श्वानदंश प्रतिबंधक लस दिली जाते. तसेच, ग्रेड तीन व चार दंश झालेल्या रुग्णांसाठी इम्युनोग्लोबुलिन लसदेखील उपलब्ध आहे. या लसीचा पर्याप्त साठा २४ तास उपलब्ध असून, नागरिकांना भटक्या श्वानांपासून होणाऱ्या त्रासापासून वाचवण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून आवश्यक उपाययोजना केली जात आहे, असे प्र. वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल यांनी सांगितले.
