बेकायदा बांधकामांवर पालिकेचा हातोडा
वसई, ता. १७ (बातमीदार) : वसई-विरार शहरात सुरू असणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेने लक्ष्य केले असून, पाडकामाच्या कारवाईचे सत्र सुरूच आहे. मंगळवारी (ता. १५) केलेल्या कारवाईत एकूण ३७ हजार ८५० चौरस फुटांचे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले.
प्रभाग समिती ए गावठण रोड येथील अतिधोकादायक असणारी भेडाचे ३०० चौरस फूट, प्रभाग समिती ब मधील मनवेलपाडा जानकी कुटीर येथे एक हजार १०० चौरस फूट, प्रभाग समिती कमधील वनोठा पाडा, पेल्हार, वाघोबा मंदिर कुंभार पाडा नाका येथे पाया उभारण्याचे सुरू असलेल्या दोन हजार २०० चौरस फुटांच्या बांधकामांवर हातोडा मारण्यात आला. प्रभाग समिती ई येथील मुतल्लीब फौजी चाळ, सोपारा येथे अतिधोकादायक ७०० चौरस फूट, प्रभाग समिती एफ हद्दीतील रिचर्ड कंपाउंड, पेल्हार येथे पाच हजार ४५० चौरस फूट बांधकाम, प्रभाग ग धूमाळ नगर, वालीव येथे पाया उभारण्याचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात आले.
प्रभाग आय टोक पाडा, गिरीज येथे अनधिकृत बांधकामावर निष्कासनाची कारवाई केली असून, एकूण नऊ हजार ४०० चौरस फूट बांधकामावर कारवाई केली आहे. त्यामुळे वसई-विरार शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केले जात आहे, हे समोर येत आहे. यापुढे कारवाईची मोहीम अधिक तीव्रपणे राबविण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
अतिधोकादायक इमारतींवर बुलडोझर
वसई पश्चिमेतील प्रभाग समिती एच हद्दीत अंबाडी रोड परिसरात असणाऱ्या पुष्पांजली या अतिधोकादायक इमारतीवर निष्कासनाची कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत एकूण ११ हजार २०० चौरस फूट बांधकाम तोडण्यात आले आहे. यासाठी मोठ्या संख्येने महापालिका कर्मचाऱ्यांसह यंत्रणा काम करत आहेत.
