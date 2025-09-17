मोखाड्यात ‘स्वच्छ भारत’चा बोजवारा
मोखाडा, ता. १७ (बातमीदार) : मोखाडा- खोडाळा- विहीगाव या राज्यमार्गालगत मोठ्या प्रमाणात कचरा व घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. याचा त्रास प्रवासी व बाजारहाट करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना होत आहे. स्वच्छ भारत योजनेचा बोजवारा उडाल्याने नागरिकांना नाकाला रूमाल लावून येथून मार्गक्रमण करावे लागत आहे. ग्रामस्थांनी तक्रारी करूनही खोडाळा ग्रामपंचायत प्रशासन समस्येकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या कचऱ्यातून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे.
खोडाळा ही मोखाडा तालुक्यातील मुख्य बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेत लगतच्या ५० ते ६० गावपाड्यांतील नागरिकांची दैनंदिन हजेरी असते. येथे दररोज कामानिमित्त हजारो नागरिक येथे येत असतात. आठवडा बाजारासाठी त्र्यंबक, वाडा, कसारा, जव्हार व इगतपुरी येथील व्यापारी दुकाने घेऊन येत असतात. या सर्व दुकानांचा आणि स्थानिक दुकानदारांचा रोजचा कचरा मोखाडा, खोडाळा, विहीगाव या राज्यमार्गालगत टाकला जातो. मागील अनेक वर्षांपासून ही समस्या कायम आहे.
या ठिकाणच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे किंवा यावर ठोस उपाययोजना करणे अद्यापही ग्रामपंचायत प्रशासनाला जमलेले नाही. गावात कचराकुंड्या नसल्याने रोजच कचऱ्याचे ढीग येथे वाढतच आहेत. हा परिसर प्रवासी थांब्यांच्या लगत असल्याने गाड्यांची वाट पाहत नागरिक तासनतास येथे उभे असतात. त्यामुळे कचऱ्याच्या दुर्गंधीने नागरिक आणि प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या दुर्गंधीमुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे हा परिसर स्वच्छ करण्याची मागणी होत आहे.
घंटागाडी अंमलबजावणीची चालढकल
खोडाळा ग्रामपंचायतीची घंटागाडी एक दिवसाआड बाजारपेठेत फिरते; मात्र कचरा उचलताना घंटागाडी व्यवस्थित कचरा उचलत नसल्याची तर अनेकदा कचरा नेण्यासाठी घंटागाडी येत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. याबाबत नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत; मात्र त्याकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
मोखाडा- खोडाळा- विहीगाव रस्त्यालगतचा कचरा अनेकदा जेसीबीने स्वच्छ केला आहे. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या दुकानदारांना कचरा टाकू नये, म्हणून नोटिसादेखील बजावल्या आहेत. यापुढे कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच घंटागाडीचालकालादेखील समज दिली आहे.
- देवीदास दोंदे, ग्रामपंचायत अधिकारी, खोडाळा
